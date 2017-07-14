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В клубе «Фабрика» пройдет третий этап конкурса «Мисс Ретродискотека 2017»

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© Фото: vk.com/retrodiscoteka

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Это ежегодное мероприятие уже стало одним из главных событий ночной жизни Петербурга.

В клубе «Фабрика» 15 июля пройдет третий этап конкурса «Мисс Ретродискотека 2017». Это ежегодное мероприятие уже стало одним из главных событий ночной жизни Петербурга.

Традиционно конкурс собирает не одну сотню гостей, а принять участие в «МИСС Ретродискотека 2017» может любая девушка от 18 до 30 лет, заполнив анкету на сайте и набрав большее количество голосов по итогам народного голосования.

Далее победительницы выходят в финальные конкурсы, где их ждет строгое, но справедливое жюри. В составе судей из года в год руководители компаний партнеров конкурса и представители СМИ.

К каждому этапу и супер финалу предшествует серьезная подготовка, репетиции, примерки. Ведь это должно быть настоящее шоу, поэтому на проекте работает постановочная группа специалистов с большим опытом в области постановки шоу, дефиле – стилисты, хореографы, постановщики дефиле. Репетиции, примерки, отработка уникального образа каждой участницы - обязательная часть процесса подготовки.

Каждому этапу и моменту уделяется особенное внимание, ведь победа и полученный приз стоит того, чтобы бороться. На кону 100 тыс. рублей и другие призы. Портал «Санкт-Петербург.ру» является партнером конкурса.

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