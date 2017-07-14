В Ботаническом саду Петербурга пройдут концерты на открытом воздухе

В Ботаническом саду Петербурга 18,19, 20 августа в 21:00 пройдут концерты на открытом воздухе. На SUMMER MUSIC PARK прозвучат танго Пьяццоллы и «Времена года» Вивальди.

Их исполнят коллектив «A Tempo Orchestra», в составе которого молодые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской Филармонии.

Кроме того, во время концертов состоится мировая премьера переложений музыки Астора Пьяццолы для виолончели: дирижер Антон Гаккель, солист Дмитрий Ганенко (виолончель).

"Августовская летняя прохлада, белые ночи на исходе, музыка Пьяцоллы и Вивальди, что может быть лучше такого романтического вечера? У зрителей будет возможность прогуляться по дорожкам Ботанического, когда он закрыт и полон тайн, а также послушать концерт популярной классики в исполнении одного из самых молодых, но уже успешного оркестра", - говорится в описании проекта.