  • 14 Июль 2017
USD 15.07.2017 59.8806 -0.3030
USD ММВБ 20:16 59.04250  
EUR 15.07.2017 68.3597 -0.4542
EUR ММВБ 20:16 67.6410  
Нефть($) 14.07.2017 48.90 +0.93
Нефть(p) 14.07.2017 2928.16 +41.15

В Ботаническом саду Петербурга пройдут концерты на открытом воздухе

Автор:


© Фото: vk.com/botsad_spb

Темы дня

На SUMMER MUSIC PARK прозвучат танго Пьяццоллы и «Времена года» Вивальди.

В Ботаническом саду Петербурга 18,19, 20 августа в 21:00 пройдут концерты на открытом воздухе. На SUMMER MUSIC PARK прозвучат танго Пьяццоллы и «Времена года» Вивальди.

Их исполнят коллектив «A Tempo Orchestra», в составе которого молодые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской Филармонии.

Кроме того, во время концертов состоится мировая премьера переложений музыки Астора Пьяццолы для виолончели: дирижер Антон Гаккель, солист Дмитрий Ганенко (виолончель).

"Августовская летняя прохлада, белые ночи на исходе, музыка Пьяцоллы и Вивальди, что может быть лучше такого романтического вечера? У зрителей будет возможность прогуляться по дорожкам Ботанического, когда он закрыт и полон тайн, а также послушать концерт популярной классики в исполнении одного из самых молодых, но уже успешного оркестра", - говорится в описании проекта.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Пять контактных зоопарков Петербурга, где вас никто не укусит

    Тропические бабочки, страусы, козы и питоны – этих и других животных можно увидеть в интерактивных зверинцах Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых интересных из них.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию
    04.07.17
    Все рестораны, кафе и бары на одном сайте – сервис онлайн-бронирования столиков в ресторанах «ТоМесто»
    03.07.17
    Старинные российские монеты сегодня
    03.07.17
    Универсальность и другие преимущества декоративной штукатурки
    03.07.17
    Лазерная резка металла – разнообразие доступных деталей
    03.07.17
    Обзор интернет-магазина EuroMade
    03.07.17
    Петербургский стоматолог стала чемпионом России на Всероссийском конкурсе профмастерства
    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm