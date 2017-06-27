В Петербург 8 июля вновь вернется речной карнавал, он пройдет в Северной столице второй год подряд. От Смольного на реки и каналы выйдут 18 ярко украшенных теплоходов.

«Уникальность нашего города в том, что он является морской столицей России. По поручению губернатора в рамках Морской ассамблеи был объединены многие яркие и достойные мероприятия, проходящие в рамках профессионального праздника - Дня морского и речного флота России. Сама ассамблея начинается 3 июля, но основные праздничные события пройдут 8 июля на Сенатской площади. Здесь будет торжественное открытие ассамблеи, парад речных судов; состоится, полюбившийся многим гостям, вальс буксиров, а затем мы плавно перейдем к речному карнавалу с его торжественным закрытием на Петропавловской крепости. Тут эстафетную палочку возьмет уже Морской фестиваль с Балтийской парусной регатой. Это будет очень объемный и насыщенный день», - рассказала ответственный секретарь Морского совета при правительстве Петербурга Татьяна Чекалова.

Карнавал будет проходить в водном пространстве рек и каналов Адмиралтейского и Центрального районов. Маршрут речного карнавала начнется с церемонии открытия у Марсового поля между Первым и Вторым Садовыми мостами. Далее он пройдет по реке Фонтанке, через Крюков канал войдет в Мойку и закончится выходом из Зимней канавки в Неву. Ограничений по движению судоходства не будет за исключением церемонии открытия, которая займет 20 минут «представления» участников конкурса.

Программа на главной площадке начнется с торжественной церемонии открытия карнавала. После официальной части состоятся конкурсные выступления участников карнавала. Тема этого года «Морской район Морской Столицы», которую было предложено раскрыть через несколько подтем на выбор администраций: через музыку из советских кинолент, морскую или речную диско-музыку, морские или речные легенды и мифы Петербурга, морские столицы мира, а также проявить себя на свободную тему.