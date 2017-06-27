На крыше MOD покажут легендарный фильм «Укрощение строптивой»

На крыше MOD 28 июня покажут легендарный фильм по пьесе Шекспира «Укрощение строптивой». Романтика летнего Петербурга, уютная крыша с навесом от дождя, лампочками и кино, проверенное временем прямо под открытым небом - идеальная формула, чтобы провести вечер среды по-настоящему волшебно.

«Укрощение строптивой» — комедийный фильм режиссера Франко Дзеффирелли, вышедший на экраны в 1967 году. Это экранизация одноименной пьесы Уильяма Шекспира. В главных ролях: Ричард Бартон, Майкл Йорк, Элизабет Тейлор.

XVI век, Италия, богатый торговец имеет двух дочерей на выданье. Младшая дочь имеет много ухажеров, однако существует традиция: выходить замуж раньше старшей сестры запрещено. При этом желающих жениться на Катарине нет. В городе появляется незнакомец и принимается укрощать строптивую девушку.

Количество мест на крыше строго ограничено, поэтому билеты лучше покупать заранее. Адрес крыши: наб. канала Грибоедова, 7 (во дворе). Телефон: 645-10-40. Начало показа 22:30.