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День молодежи в Петербурге 2017: все от большого праздника до бесплатных музеев

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© Фото: extreme-vision.ru

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Оторваться на Московской площади под Скруджи, поболеть на баттлах по паркуру и хип-хопу на фесте Piter Street Games, погрузиться в нестандартный арт-проект молодых художников «В гробу мы видели это искусство» - чем заняться в самый молодежный день в году, решать вам, а «Санкт-Петербург.ру» поможет определиться с программой.

Молодежь России 27 июня официально отмечаетс свой праздник. Он появился в календаре сравнительно недавно, его начали отмечать лишь в 1993 году после подписания соответствующего указа президента Бориса Ельцина. С инициативой празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений.

День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и Международный день молодежи, который установлен резолюцией ООН от 1999 года на 12 августа.

Фото: vk.com/pitereshaet
 

Специально к важной дате Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование о молодых россиянах. Большинство отличает общительность, аккуратность, любовь к спорту, активность и ориентация на материальные ценности.

Молодежь в России, согласно мнению более 50% опрошенных во всех возрастных группах, законопослушна и положительно относится к российским властям. При этом 18-24-летние россияне стали характеризовать самих себя как более циничных, а 25-34-летние - как более агрессивно настроенных людей.

Как юные, так и пожилые жители страны отметили рост патриотизма среди молодежи (в группе от 18 до 24 лет – 52% в 2017 году против 45% в 2014-м, в группе 60-летних и старше - 62% против 42% соответственно).

Отдельно отметили и храбрость молодежи (среди 18–24-летних - 62% сейчас против 55% в 2014 году; среди тех, кто старше 60, - 60% против 46%), а также отзывчивость (58% против 49% и 61% против 41% соответственно).

Телефонный опрос был проведен 20–21 июня среди 1200 респондентов.

Фото: vk.com/pitereshaet
 

Во многих городах 27 июня, либо в ближайшие выходные, ежегодно проводится молодежный праздник. В Петербурге в этом году все торжества запланированы на пятницу, 30 июня. Смольный организует на Московской площади яркий праздник с насыщенной спортивно-развлекательной программой. Вход на праздник свободный.

Для всех, кто молод телом и душой, на Московской площади с 10:00 до 21:00 пройдут турниры по стритболу и киберспорту, также можно будет сразиться в настольном футболе, посоревноваться в скейтпарке, брейк-дансе, вкусно отдохнуть в фудтрак-зоне или принять участие во флешмобе.

Организаторы обещают, что в программе будет много конкурсов, розыгрышей, приятных бонусов и подарков. В любом случае каждому гостю праздника гарантировано хорошее настроение и заряд позитива. Об этом позаботятся лучшие диджеи Петербурга и новая звезда популярного лейбла Black Star Эдуард Выграновский, он же Скруджи. Музыкант стал широко известен после выхода в эфир в 2015 году реалити-шоу «Молодая кровь».

Фото: vk.com/pitereshaet
 

В рамках Дня молодежи – с 12:00 до 21:30 - на площади пройдет фестиваль Piter Street Games. В программе: соревнования по уличному баскетболу, хип-хоп танцы, состязания среди роллеров, скейтбордистов, ВМХ-спортсменов.

Гостей праздника также ждет зрелищное паркур-шоу. Участники покажут сложные акробатические номера и трюки - прыжки с большой высоты, через препятствия, опорные прыжки, сальто назад, вперед, боковые и от стены, кувырки.

Физической подготовкой удивят мастера Workout-направления. Ребята продемонстрируют работу с собственным весом, упражнения на силу и выносливость. Соревнования пройдут в формате индивидуальных выступлений, а также в виде баттлов.

Фото: vk.com/pitereshaet
 

Для тех, кто быстро устает от громкой музыки и шумной толпы, Петербург всегда может предложить множество разнообразных музеев, тем более вход в некоторые из них будет бесплатным. Сюда можно прийти свободно вне зависимости от дня недели:

Музей истории фотографии;

Музей-памятник Сампсониевский собор;

Музей Академии гражданской авиации.

Музей геологии и минералогии им. И. В. Белькова;

Галерея «Моховая, 18»;

Музей Набокова;

Музей путей сообщения Санкт-Петербургского государственного университета;

Геологоразведочный музей (вход бесплатный для одиночных посетителей);

Музей русского быта;

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Музей геологии и минералогии им. И. В. Белькова. Фото: geo.web.ru
 

Еще в часть из них можно прийти бесплатно, но по предварительной договоренности. Бесплатное посещение музеев действует, только если вы запишетесь накануне визита:

Музей НИИ токов в Шуваловском парке;

Музей истории государственных бумаг России фабрики «Гознак»;

Дом Бажанова (Детская библиотека истории и культуры Петербурга - филиал № 2 ЦГДБ им. А. С. Пушкина);

Объединенный Музей Академии Гражданской Авиации и авиационного предприятия «Пулково»;

Музей истории пивоварения;

Историко-археологический музей «Ниеншанц».

Дом Бажанова. Фото: nau-spb.livejournal.com
 

Если же вы уже были во всех музеях и хочется «свежего» взгляда на искусство, то можно сходить в Пространство «Тайга» на Дворцовой, 20, сейчас там проходит нестандартная выставка «В гробу мы видели это искусство». Ее подготовили выпускники Школы молодого художника, составляющие арт-группу BZMST.

Творческое сообщество сформировалось как независимый художественный проект. Вместе авторы подготовили показ «Безместье» и провели акцию-перфоманс «Музей самоорганизации». Недавно ребята почувствовали, что их совместный творческий потенциал иссякает.

Также для бесплатного посещения открыта выставка «Я мечтал о большом и чистом искусстве» петербургского художника Владимира Козина. Он создает объекты и инсталляции, придумывает оригинальные выставочные пространства вроде галерей «10х15» и «Паразит» в арт-центре «Борей», а также исследует историю мирового искусства.

Если Ежи Гротовский создал свой «бедный театр», то про Владимира Козина можно сказать, что он работает в рамках «бедного искусства». Материалами для его произведений служат автомобильная резина, фанера, пластмасса - все то, что несложно достать, но не так просто превратить в прекрасное.

Выставка «Я мечтал о большом и чистом искусстве» представляет пластмассовых скелетиков из серии Vanitas и произведения из бытовых материалов. Ироничные работы автора можно увидеть в галерее Марины Гисич на набережной реки Фонтанки, 121.

Арт-центр «Борей» на Литейном, 58, до 1 июля приглашает бесплатно посмотреть на «отвергнутые» произведения искусства, которые вернулись из частных коллекций в галереи. Причиной могла стать несоответствие объекта духу собрания или банальная нехватка места в квартире. Именно такие «отвергнутые» работы решили собрать в единую выставку.

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