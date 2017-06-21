В клубе «Космонавт» 9 июля пройдет Большой концерт StandUp Petersburg

В клубе «Космонавт» 9 июля в 20:00 пройдет Большой концерт StandUp Petersburg. Жанр стендап считается относительно новым направлением в российском юмористическом пространстве. В своих монологах комики рассказывают о современной действительности и социальных проблемах - обо всех темах, волнующих каждого из нас.

Во время Большой концерт StandUp Petersburg зрителям обеспечена максимально комфортная и дружеская атмосфера, без пафоса и условностей. А живое общение комиков со зрителями превратит шоу в настоящее откровение.

Весь вечер на сцене для вас будут выступать: Владос, Иван Половинкин, Денис Левчаков, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруча, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, а также несравненная Таня Щукина.

Специальным гостем вечера станет постоянный резидент телепроекта шоу StandUp на канале ТНТ Слава Комиссаренко. Для жителей Северной столицы один из самых ярких стендап-комиков подготовил абсолютно новую программу.

Слава Комиссаренко родился в Минске. Там же он впервые попробовал свои силы в жанре стендапа. Однако настоящая известность пришла к комику после нескольких телевизионных проектов на ТНТ. Следующий этап творческой биографии Славы - участие в шоу StandUp. А совсем недавно комик выступил в качестве судьи и наставника в новом телепроекте ТНТ «Открытый микрофон».

Каждая программа комика уникальна. Он не просто делает подборку из смешных историй, а старается говорить о жизненных ситуациях, близких именно этой аудитории. Большой концерт StandUp Petersburg рекомендован любителям позитивных эмоций. Комики с удовольствием расскажут вам альтернативную версию мировых и городских событий.