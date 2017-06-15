  • 15 Июнь 2017
USD 16.06.2017 57.4437 +0.4134
USD ММВБ 21:16 57.42900  
EUR 16.06.2017 64.2795 +0.3314
EUR ММВБ 21:16 64.2000  
Нефть($) 15.06.2017 46.88 0.21
Нефть(p) 15.06.2017 2692.96 +31.36

Петербуржцев приглашают на военно-исторический фестиваль «На дальних рубежах Ленинграда»

Автор:


© Фото: организаторы фестиваля
    следующая

    Темы дня

    Фестиваль пройдет 25 июня в деревне Яльгелево в Ленобласти (Ропшинское сельское поселение).

    Петербуржцев приглашают на второй военно-исторический фестиваль «На дальних рубежах Ленинграда», который посвящен 76-тилетию начала битвы за Ленинград. Реконструкция начнется в 15:00, с 12:00 будут работать тир и интерактивные экспозиции, демонстрирующие быт враждующих сторон на Ленинградском фронте, выставку военной техники.

    Фестиваль пройдет 25 июня в деревне Яльгелево в Ленобласти (Ропшинское сельское поселение). В программе мероприятия – реконструкция эпизода боев 1941 года с участием военной техники и артиллерии, а также интерактивная экспозиция полевого быта враждующих сторон. Вход бесплатный.

    «Помимо своей главной цели – сохранения исторической памяти о подвиге наших дедов 1941-1945 годах и воспитания патриотизма у подрастающего поколения, фестиваль успешно решает задачу развития регионального туризма. Зрелищная военно-историческая реконструкция с интерактивными элементами, представляющая великий подвиг, совершенный на этой земле, становится значимым событием не только Ропшинского сельского поселения, но и всего региона, привлекая внимание туристов к истории и местным достопримечательностям», – рассказал Павел Желтов, организатор фестиваля.

    Трагические события начала Великой Отечественной войны воссоздадут на поле боя более 300 реконструкторов из разных регионов России. Битва Красной армии с превосходящими силами противника продолжалась на этой территории более трех лет. 25 июня будет представлен один из небольших эпизодов тех сражений: форсирование водной преграды войсками Вермахта.

    В ходе реконструкции будет задействована военная техника военных лет: бронетехника, грузовые и легковые автомобили, артиллерия и авиация, а также средства преодоления водных преград. Зрелищность мероприятия усилит профессиональная пиротехника, применяемая на поле боя.

    «В Ропшинском поселении ведется масштабная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Данный военно-исторический фестиваль преследует аналогичные цели – обеспечить связь между поколениями, между нашим героическим прошлым и настоящим. Интерактивный формат мероприятия позволяет каждому окунуться в военную эпоху, прочувствовать и понять бойцов, отдавших жизнь за сильную и процветающую державу» – прокомментировал предстоящее событие глава Ропшинского сельского поселения Федор Егоров.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Афиша

      Лучшее в Петербурге

      Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

      Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

      читать далее →

      Куда сходить в Петербурге в июне

      «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Семь лучших вариантов активного отдыха в Петербурге

      На стильном велосипеде по центру города, на гидроцикле с ветерком по Неве или в тихом парке на лошадях - какие бы прогулки вы ни предпочитали, «Санкт-Петербург.ру» подобрал для вас идеальные варианты отдыха на свежем воздухе.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Царская одежда: как производят меховые изделия

      «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

      «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

      Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

      читать далее →

      Пресс-релизы

      14.06.17
      Типы и особенности противопожарных металлических дверей
      14.06.17
      История полного восстановления при мышечной дистрофии
      13.06.17
      Квадроциклы напрокат
      08.06.17
      Как цветы влияют на человека?
      06.06.17
      Открытие центра садовых тракторов в Санкт-Петербурге
      05.06.17
      Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
      05.06.17
      Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
      31.05.17
      Матрасы Perrino Active

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm