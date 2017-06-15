Петербуржцев приглашают на военно-исторический фестиваль «На дальних рубежах Ленинграда»

Петербуржцев приглашают на второй военно-исторический фестиваль «На дальних рубежах Ленинграда», который посвящен 76-тилетию начала битвы за Ленинград. Реконструкция начнется в 15:00, с 12:00 будут работать тир и интерактивные экспозиции, демонстрирующие быт враждующих сторон на Ленинградском фронте, выставку военной техники.

Фестиваль пройдет 25 июня в деревне Яльгелево в Ленобласти (Ропшинское сельское поселение). В программе мероприятия – реконструкция эпизода боев 1941 года с участием военной техники и артиллерии, а также интерактивная экспозиция полевого быта враждующих сторон. Вход бесплатный.

«Помимо своей главной цели – сохранения исторической памяти о подвиге наших дедов 1941-1945 годах и воспитания патриотизма у подрастающего поколения, фестиваль успешно решает задачу развития регионального туризма. Зрелищная военно-историческая реконструкция с интерактивными элементами, представляющая великий подвиг, совершенный на этой земле, становится значимым событием не только Ропшинского сельского поселения, но и всего региона, привлекая внимание туристов к истории и местным достопримечательностям», – рассказал Павел Желтов, организатор фестиваля.

Трагические события начала Великой Отечественной войны воссоздадут на поле боя более 300 реконструкторов из разных регионов России. Битва Красной армии с превосходящими силами противника продолжалась на этой территории более трех лет. 25 июня будет представлен один из небольших эпизодов тех сражений: форсирование водной преграды войсками Вермахта.

В ходе реконструкции будет задействована военная техника военных лет: бронетехника, грузовые и легковые автомобили, артиллерия и авиация, а также средства преодоления водных преград. Зрелищность мероприятия усилит профессиональная пиротехника, применяемая на поле боя.

«В Ропшинском поселении ведется масштабная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Данный военно-исторический фестиваль преследует аналогичные цели – обеспечить связь между поколениями, между нашим героическим прошлым и настоящим. Интерактивный формат мероприятия позволяет каждому окунуться в военную эпоху, прочувствовать и понять бойцов, отдавших жизнь за сильную и процветающую державу» – прокомментировал предстоящее событие глава Ропшинского сельского поселения Федор Егоров.