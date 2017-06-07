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«КАРО» приглашает петербуржцев на летние каникулы с Петсоном и Финдусом

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© Фото: КАРО

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В кинотеатрах каждую пятницу и субботу в течение всего лета будут проходить показы детского фильма.

Сеть кинотеатров «КАРО» приглашает петербуржцев на летние каникулы с Петсоном и Финдусом. С 16 июня в кинотеатрах «КАРО 7 Лиговъ» и «КАРО 7 Атмосфера» каждую пятницу и субботу в течение всего лета будут проходить показы детского фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба».

Картина основана на детских книгах Свена Нурдквиста, которые переведены на 30 языков и удостоены многих литературных премий. В России проданный тираж серии книг о Петсоне и Финдусе превысил более одного млн экземпляров.

Свен Нурдквист – всемирно известный шведский писатель, получивший мировое признание за создание ярких персонажей и увлекательных историй, пронизанных добротой, любовью и юмором. После невероятной популярности книги, историю про Петсона и Финдуса экранизировали в формате художественного фильма с элементами анимации.

Действия картины разворачивается в самый разгар лета в загородном доме старика Петсона, где он живет со своим другом, большим озорником и выдумщиком – котом Финдусом. Главные герои ссорятся, учатся друг у друга, попадают в забавные ситуации. Летняя пора, природа и приключения двух друзей погружают зрителей в сказочную атмосферу книг Свена Нурдквиста.

Возможность снова увидеть любимых персонажей на большом экране появится у жителей трех городов: Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Фильм дублирован на русский язык. «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба» (Германия, 86 мин).

О фильме: У старика Петсона, неспешно проживающего в небольшом домике, дел немало: порубить дрова, наловить рыбу, позаботиться о домашних курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений. И все же иногда Петсону бывает одиноко. Соседка Беда Андерссон дарит старику котенка. Однажды Финдус - так Петсон прозвал своего питомца - начинает говорить, и это становится началом большой дружбы.

Купить билеты на показы фильма можно по этой ссылке

Где: «КАРО 7 Лиговъ» - Лиговский проспект, 153 и «КАРО 7 Атмосфера» - Комендантская площадь, 1А

Когда: все лето с 16 июня

Сколько: 160 рублей

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