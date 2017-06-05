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В Театре Поколений состоится премьера спектакля "Всего лишь конец света"

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© Фото: vk.com/a_suhinin

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Именно по этой пьесе в 2016 году вышел нашумевший фильм Ксавье Долана.

В Театре Поколений 17-18 июня и 1-2 июля состоится премьера спектакля "Всего лишь конец света" по пьесе Жан-Люка Лагарса. Именно по ней в 2016 году вышел нашумевший фильм Ксавье Долана "Это всего лишь конец света".

Пьесы Лагарса во Франции считаются одной из важнейших вершин в ландшафте современного театра. Одни называют его французским Чеховым, другие - продолжателем традиции театра абсурда. Пьеса "Всего лишь конец света" была написана в 1990 году и имеет богатую биографию постановок, однако в России она ставится впервые.

В основе сюжета молодой писатель Луи, который узнает о смертельной болезни и отправляется на встречу с семьей, которую не видел уже 12 лет. Но, приехав в родительский дом, Луи так и не сообщает родным роковую новость. Члены семьи, погруженные в свои проблемы, "пропускают" уход самого близкого человека.

Театр Поколений приглашает на честный разговор о самых важных темах – о смерти, об одиночестве и о невозможности преодолеть это одиночество. Количество мест в зале строго ограничено, в театре просят приобретать билеты заранее.

Официальная встреча "ВКонтакте"

Где: Театр Поколений - Лахтинская улица, 25а

Когда: 17-18 июня и 1-2 июля в 19:00

Сколько: 700 рублей

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