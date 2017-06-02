В Летнем саду будут проводить бесплатные ботанические экскурсии. На прогулку посетителей приглашает ботаник Виктор Мельников, сообщается на сайте KudaGo.

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Виктор давно работает в саду и обладает поистине энциклопедическими знаниями, когда речь заходит о свойствах лекарственных трав, необычных растениях, истории их появления в пространстве.

Экскурсии планируют проводить с 4 июня каждый понедельник, среду и четверг в 12:00 и 15:00. Кроме того, прогуляться по саду можно будет по воскресеньям в 12:00 и 14:00.

Обязательное условие для проведения экскурсий - хорошая погода. Если на улице пасмурно и накрапывает дождик - прогулкам быть, а вот во время штормового ветра и ливня мероприятия планируют отменять. Следить за экскурсиями можно на странице "ВКонтакте".