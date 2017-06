«Нашествие-2017»: жаркое лето и любимая музыка

Крупнейший российский музыкальный фестиваль под открытым небом «Нашествие-2017» пройдет 7, 8 и 9 июля в Большом Завидово (Тверская область). За три дня на фестивале можно выполнить все планы на лето: отдохнуть от городской суеты, провести время с друзьями, загореть, сходить на концерты любимых групп и получить впечатления на всю оставшуюся жизнь.

Организаторы фестиваля раскрыли уже многих участников, но не всех - зрителей ждут сюрпризы. Официально подтвердили свой приезд: "Анимация", Калинов мост", Кипелов, "Кукрыниксы", "Несчастный случай", "Пикник", Сергей Бобунец, "Сплин", "Уматурман", THE HATTERS, "Алиса", "КНЯZZ" (при участии БАЛУ), "Мельница", Найк Борзов, "Серьга", "Сурганова и оркестр", "ЧИЖ & CO", TEQUILAJAZZZ, LUMEN, "Браво", Гарик Сукачев & Бригада С, Вячеслав Бутусов, Глеб Самойлов и THE MATRIXX, "ДДТ", "Дельфин", "Наив", ANIMAL ДЖАZ и LOUNA.

Как добраться

Существует несколько вариантов: на электричке, на собственном автомобиле или мотоцикле, а также на автобусе. Подробную информацию ищите на официальном сайте фестиваля в разделе «Как добраться». Помните, для любого транспорта нужно приобрести билет «Парковка».

Самый верный способ получить удовольствие от дороги и 100% попасть на главное приключение года – найти веселых попутчиков с помощью сервиса BeepCar, который в этом году стал официальным попутчиком «Нашествия». Все, кто воспользовался сервисом, получат подарки.

Чем развлечь детей

В 2017 году бесплатно на «Нашествия» попасть смогут все, кто младше 14 лет, необходимо взять с собой свидетельство о рождении. «Нашествие» - фестиваль для всей семьи, где можно послушать любимую музыку, отдохнуть на природе и просто провести время вместе. В 2017 году шансов оставить детей дома практически нет – здесь будет все, о чём мечтает каждый ребенок от 0 до 100 лет.

Огромные батуты? Есть! Конструктор? Есть! Мыльные пузыри? Есть! Жонглеры? Есть! Настольный футбол? Есть! Бадминтон? Есть! А фрисби? Тоже есть! По полю будут гулять герои любимых мультфильмов и книг, в детских зонах аниматоры не дадут скучать самым маленьким гостям, жонглеры продемонстрируют чудеса ловкости, а приглашенные художники безопасными красками превратят любую девочку в зайчика, а мальчика – в бесстрашного пирата, или наоборот.

Партнеры фестиваля, благотворительный фонд World Vita, точно знают, чем порадовать детей – на их площадке можно будет попрыгать, побегать, покувыркаться и даже построить дом из кубиков. Компания Hobby World построит дом с настольными играми, где можно сыграть в любую игру – правила объяснят терпеливые гейм-мастера.

Ко всему прочему в павильоне цирка «Аквамарин» каждый день будут показывать захватывающее и познавательное крио-шоу – ледяные скульптуры, жидкий азот и бесстрашные ведущие не оставят никого равнодушным.

Что ждать от спортивной площадки

В 2017 году турниры по пляжному футболу и волейболу пройдут уже в одиннадцатый раз. И если кто-то едет на «Нашествие» ради музыки, то другие с нетерпением ждут нового сезона пляжного футбола и волейбола. Любительские команды традиционно сразятся за звание лучшей команды «Нашествия», а приятным бонусом победителям станут призы от партнеров турнира.

Чтобы принять участие в турнире, командам необходимо заполнить анкету в разделе «Спорт» на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru. Заявку можно подать до 30 июня включительно. Матчи будут проходить 7, 8 и 9 июля. Также в воскресенье, 9 июля, во второй половине дня будут подведены итоги турнира. Награждение победителей пройдет на «Главной сцене» «Нашествия».

Что такое турпакеты «VIP-КОМФОРТ»

Организаторы предлагают турпакеты с проживанием на фестивале в отеле международного класса. Пакет включает проживание в комфортабельном отеле-апартаментах популярной международной сети и трансфер отель-фестиваль-отель на автобусе-шаттле. Все номера с оборудованными кухнями и бесплатным Wi-Fi.

Отель расположен в нескольких минутах езды от фестивального поля на берегу реки Дойбица, притока Волги. Собственный благоустроенный пляж, променад у воды, лесопарк и отличная территория для прогулок. Дополнительный набор услуг в соответствии со стандартами международного уровня. СПА-центр с бассейном, бар, ресторан. Бесплатная парковка авто. Живописные окрестности, лес и река.



Пакет действителен только для обладателей билетов категории VIP. Доступны варианты с проживанием на 2, 3 или 4 ночи в период с 6 по 10 июля.

