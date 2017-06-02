  • 3 Июнь 2017
USD 03.06.2017 56.6876 +0.1503
USD ММВБ 00:16 56.79990  
EUR 03.06.2017 63.6092 +0.0782
EUR ММВБ 00:16 63.7280  
Нефть($) 02.06.2017 50.10 0.36
Нефть(p) 02.06.2017 2840.05 +27.88

В клубе Гагарин 3 июня пройдет конкурс «Мисс Ретродискотека 2017»

Автор:


© Фото: организаторы мероприятия

Темы дня

Ежегодное мероприятие уже стало одним из главных событий ночной жизни Петербурга

В клубе Гагарин 3 июня пройдет конкурс «Мисс Ретродискотека 2017». Ежегодное мероприятие уже стало одним из главных событий ночной жизни Петербурга.

Традиционно конкурс собирает не одну сотню гостей, а принять участие в «Мисс Ретродискотека» может любая девушка от 18 до 30 лет, заполнив анкету на сайте и набрав большее количество голосов по итогам народного голосования.

Далее победительницы выходят в финальные конкурсы, где их ждет жюри. В составе судей из года в год руководители компаний партнеров конкурса и представители СМИ.

К каждому этапу и финалу предшествует серьезная подготовка, репетиции, примерки и отработка уникального образа каждой участницы. На кону 100 тыс. рублей и призы от партнеров конкурса.

Генеральный партнер мероприятия «Мисс Ретродискоетка 2017» – авторские салоны красоты Estel. Каждая участница получит в подарок набор косметики для волос и подарочные сертификаты в авторские салоны. Постоянные партнеры мероприятия - 1001 Dress предоставят свои платья для блоков дефиле и подарки; компания Roda Soleil - уникальные купальники, а авторский бренд бижутерии Irina Neilo – изящные украшения. 

Кроме того, участницы получат подарочные сертификаты от Школы танцев Galla Dance, сети кинотеатров Mori Cinema, бренда молодежной одежды «Просто Марка», фотостудии Евгения Зуева, сети магазинов «Розовый Кролик», компании «Золотой 585», компании Peroni Honey, а также бренда одежды Beauty in Look.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm