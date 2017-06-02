В клубе Гагарин 3 июня пройдет конкурс «Мисс Ретродискотека 2017». Ежегодное мероприятие уже стало одним из главных событий ночной жизни Петербурга.

Традиционно конкурс собирает не одну сотню гостей, а принять участие в «Мисс Ретродискотека» может любая девушка от 18 до 30 лет, заполнив анкету на сайте и набрав большее количество голосов по итогам народного голосования.

Далее победительницы выходят в финальные конкурсы, где их ждет жюри. В составе судей из года в год руководители компаний партнеров конкурса и представители СМИ.

К каждому этапу и финалу предшествует серьезная подготовка, репетиции, примерки и отработка уникального образа каждой участницы. На кону 100 тыс. рублей и призы от партнеров конкурса.

Генеральный партнер мероприятия «Мисс Ретродискоетка 2017» – авторские салоны красоты Estel. Каждая участница получит в подарок набор косметики для волос и подарочные сертификаты в авторские салоны. Постоянные партнеры мероприятия - 1001 Dress предоставят свои платья для блоков дефиле и подарки; компания Roda Soleil - уникальные купальники, а авторский бренд бижутерии Irina Neilo – изящные украшения.

Кроме того, участницы получат подарочные сертификаты от Школы танцев Galla Dance, сети кинотеатров Mori Cinema, бренда молодежной одежды «Просто Марка», фотостудии Евгения Зуева, сети магазинов «Розовый Кролик», компании «Золотой 585», компании Peroni Honey, а также бренда одежды Beauty in Look.