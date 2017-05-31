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На Елагином острове 2-4 июня пройдет фестиваль уличных театров

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© Фото: vk.com/elaginfest

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В этом году в нем примут участие восемь зарубежных коллективов.

На Елагином острове 2-4 июня пройдет VII Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк». В этом году в нем примут участие восемь зарубежных коллективов - Англии, Франции, Италии, Испании, Голландии, Польши, республики Беларусь и впервые театр из Азии (Южная Корея), а также три российских уличных театра с новыми постановками и около 20 театров из Петербурга.

Фестиваль 2017 года будет отличаться тем, что представления основных театров станут более новаторскими и сложными в техническом исполнении, а также более насыщенными и трудоемкими, в сопровождении различных спецэффектов. Например, сценические подиумы одного из итальянских театров будут выполнены в виде масштабных передвижных конструкций. Данные конструкции будут постоянно перестраиваться в процессе представления, перенося театрализованное действие из одного места в другое.

Один из самых востребованных французских театров привезет шоу, в котором, словно в известной французской комедии, главную героиню преследуют сплошные невезения, вовлекая зрителей в шуточную историю одной французской туристки. Фестиваль «Елагин парк» два года ожидал согласия на участие от этого французского театра.

Итальянский театр покажет вертикальное представление, построенное на сложных акробатических трюках, исполняемых на светодиодном экране с прозрачным защитным полем. Впервые за историю фестиваля «Елагин парк» его участниками станут театры из Южной Кореи и Англии. В спектаклях английского театра будет использоваться сложная конструкция в виде огромного колеса с интересным инженерным и художественным решением и использованием различных спецэффектов с водой.

Пространство фестиваля будет организовано по темам: экспериментальное, интерактивное и пространство основных зрелищ фестиваля. Кроме того, появится совершенно новая площадка – музыкальная фан-зона, где под живую музыку петербургских коллективов зрители фестиваля и артисты уличных театров смогут общаться в дружеской атмосфере, давать интервью, проводить мастер-классы, делать селфи и фото с полюбившимися артистами, брать и раздавать автографы.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Елагин остров

Когда: открытие фестиваля – 2 июня на Большой площади с 18:00 до 21:00, 3 и 4 июня с 13:00 до 22:00

Сколько: 2 июня - вход свободный, 3 и 4 июня билет 50-200 рублей

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