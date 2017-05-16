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На Новой сцене Александринки покажут комедию "Белое вино из Баббудойу"

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© Фото: vk.com/event146671832

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Зрителей ждет игристый юмор, атмосфера живописной Сардинии и захватывающий сюжет.

На Новой сцене Александринского театра 19 мая покажут итальянскую комедию "Белое вино из Баббудойу". Зрителей ждет игристый юмор, атмосфера живописной Сардинии и захватывающий сюжет.

Микеле, Роберто и Стефано - наследники имения и виноградника Баббудойу, основанного на Сардинии их отцом (babbudoiu переводится с сардского как «твой отец»).

Братьям бы радоваться такому раскладу, однако неожиданно оказывается, что за 15 дней они должны найти и вернуть банку 300 тыс. евро, чтобы не потерять семейный виноградник.

Отчаянные и комичные попытки наскрести нужную сумму оборачиваются чередой недоразумений. Легкую и веселящую, как белое вино Баббудойу, сардинскую комедию разыгрывают участники известного комического трио Pino e gli anticorpi.

Фестивали и премии: LAIFF Awards - Los Angeles Independent Film Festival Awards (Лучший иностранный фильм), Asti Film Festival (специальная премия «Вино - это культура», Казахстанский международный кинофестиваль (Лучший художественный фильм).

Фильм покажут на итальянском языке с русскими субтитрами. В зале всего 80 мест, билеты лучше покупать заранее на сайте театра. Официальная встреча «ВКонтакте» - Белое вино из Баббудойу.

Где: наб. реки Фонтанки, 49А

Когда: 19 мая, начало в 19:30

Сколько: 350 рублей

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