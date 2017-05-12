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В Петербурге 14 мая пройдет твидовый велопарад «Пять мостов»

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© Фото: vk.com/velosipedization
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    После него также пройдет джазовый концерт с танцевальными мастер-классами.

    В Петербурге 14 мая в рамках соседского фестиваля «Твой двор» пройдет твидовый велопарад «Пять мостов». Об этом сообщается на странице «Велосипедизации Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

    Велопрогулка начнется в 16:00 в Лопухинском саду. Маршрут велопарада круговой, поэтому финиширует он также в Лопухинском саду. Традиционно это станет одним из самых красивых велосипедных праздников Северной столицы.

    С 17:00 до 21:00 в саду также пройдет джазовый концерт с танцевальными мастер-классами. Здесь выступят группы «Форест Кэмп», «Дядя Миша», «Эверэйдж Блюз Бэнд» и другие. Велопарад и праздник официально согласованы со Смольным.

    «Если вы влюблены в старые добрые времена, когда леди не выходили из дома без перчаток, а джентльмены обожали опасные бритвы и мечтали об усах, как у Чаплина, то «Пять мостов» - это праздник для вас!» - говорится в сообщении организаторов.

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