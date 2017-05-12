На берегу Невы вырастут огромные песчаные скульптуры - в Петербурге откроется традиционный фестиваль, который продлится более четырех месяцев. В этом году из-за плохих погодных условий работа над скульптурами была запущена позже, чем обычно. Тем не менее, уверяют организаторы, все скульптуры будут завершены в срок.

На этот раз девизом фестиваля стал лозунг: «Быстрее, выше, сильнее!» Если в 2016-ом году взглядам посетителей предстал изящный восьмиметровый сказочный замок, то в этом году будет представлена девятиметровая модель московского Собора Василия Блаженного. Известный на весь мир памятник архитектуры будет сооружен в центре площадки фестиваля.

Тема Фестиваля песчаных скульптур – 2017 «Россия Великая». Здесь представят песчаные скульптуры, посвященные важнейшим событиям в истории России, этапы становления и развития страны, ее достижения в науке, спорте и культуре. Масштабные композиции напомнят о сражениях Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.

В год 100-летия Февральской и Октябрьской революций 1917 года организаторы Фестиваля не могли обойти стороной революционную тему. Зрители увидят легендарный крейсер «Аврора» и Владимира Ленина. Свое отражение на Фестивале получат темы покорения Сибири и освоения космоса, а также советский спорт и Олимпиады 1980 и 2014 годов, отечественные кинофильмы, мультипликация, русская классическая литература, народные сказки и даже ленинградский музыкальный андеграунд.

Одно из центральных мест на Фестивале займет композиция «Основание Санкт-Петербурга». Продолжат историческую ретроспективу композиции, запечатлевшие Петербург разных эпох: времен правления Петра I, Екатерины II, Александра II и Николая II. Для детей вновь будет построена огромная песочница в сто квадратных метров.