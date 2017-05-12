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В Петербурге 13 и 14 мая отметят День эрмитажного кота

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© Фото: Instagram / @hermitagecats

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Посетителей допустят в обычно закрытые подвалы Зимнего дворца.

В Петербурге 13 и 14 мая отметят День эрмитажного кота. Посетителей допустят в обычно закрытые подвалы Зимнего дворца, где они смогут познакомиться и поиграть с пушистыми стражами музея.

О нравах и повадках, а также важности работы усатых охранников посетителям расскажут смотрители Эрмитажа. В программе также запланирован конкурс детских рисунков и возможность взять понравившегося мурлыку к себе домой.

Котов называют невидимой гвардией, охраняющая наше культурное наследие. - нештатные сотрудники Государственного Эрмитажа, неусыпно следящие за тем, чтобы Зимний Дворец не оккупировали полчища крыс. По легенде, первого кота сюда привез сам Пётр I, а позже Елизавета Петровна даже издала «Указ о высылке ко двору котов» из Казани. Статус «охранников картинных галерей» им пожаловала Екатерина II.

Годы блокады стали единственными, когда Эрмитаж остался без своих усатых хранителей. Говорят, после войны котов в город завозили целыми вагонами, часть из них отправилась на службу в Зимний. С тех пор эрмитажные коты денно и нощно берегут сокровища нации, став одной из любимых городских легенд. Сейчас на территории музея проживает около 60-70 хвостатых.

Программа праздника

Где: Дворцовая площадь, 2

Когда: 13 и 14 мая с 12 до 16 часов

Сколько: вход в музей осуществляется по билетам

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