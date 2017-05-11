В Петербурге 13 мая стартует "Гонка героев"

В Петербурге 13 мая стартует легендарное состязание "Гонка героев". Новый сезон необычных соревнований откроется на полигоне "Песочненский", где участников будут ждать 11 км трассы и более 30 препятствий.

Принять участие в "Гонке" можно как одному, так и командой - для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, билет за 3500 рублей включает медицинскую страховку.

На соревнования просят приходить в удобной одежде и обуви, защитить колени и локти эластичными бинтами. На старте выдадут дополнительную защиту - манишки и хлопчатобумажные перчатки.

Гостей "Гонки героев" ждут военно-показательные выступления, боевые имитации, современная музыка от ди-джеев, конкурсы в фан-зоне.

Участникам предоставляется парковка, душевые, бесплатная военно-полевая кухня, а также трансфер от станции метро "Озерки" до полигона на автобусах.