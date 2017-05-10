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Группа EIMIC 19 мая презентует новый альбом в Петербурге

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Таким образом ребята триумфально вернутся на сцену после небольшого перерыва.

Группа Everything is made in China 19 мая презентует новый альбом в Петербурге. Таким образом московские ребята триумфально вернутся на сцену после небольшого перерыва в два года.

Во второй половине нулевых EIMIC уместили в своей музыке сразу несколько актуальных направлений - шугейз, построк, IDM и эмбиент.

В таком стиле были выдержаны первые два альбома группы; их записывали в Англии и Канаде. С ними группа ездила по фестивалям вроде EXIT и Opener. «Музыка деликатная, тонкая и трепетная; мелодии - что шары из хрусталя», - писала о тогдашних EIMIC «Афиша».

На третьем альбоме «Amber», увидевшем свет в 2013 году, переключился какой-то тумблер: группа эволюционировала в более электронный проект с живыми барабанами и гитарой. На концертах электророк EIMIC дополнялся видеоартом, и впечатление усиливались во много раз.

В 2017-ом году группа прервала молчание, при этом состав группы урезался до двух человек, фронтмена Максима Федорова и барабанщика Сергея Говоруна. В звучании и подаче на сцене также многое изменилось. По словам музыкантов, EIMIC входит в новый виток своего развития.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: клуб «Гештальт» - Конюшенная площадь, 2

Когда: 19 мая, начало в 20 часов

Сколько: 600-1000 рублей

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