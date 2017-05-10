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День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге

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© Фото: Instagram / @mashe_mars

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Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.

Каждый год в мае атмосфера Северной столицы наполняется ароматом жареной корюшки, напоминая горожанам и их гостям, что пришла настоящая весна. Именно в это время проводится знаменитый «Праздник корюшки», который в 2017 году отмечает небольшой юбилей, День любимый царь-рыбы будет проведен в Петербурге уже в 15-раз.

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Даты назначены на 13 и 14 мая с 11 до 19 часов, вход - 200 рублей. Место: выставочный комплекс «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О., 103. На протяжении двух дней гостей фестиваля, кроме разнообразных блюд с корюшкой, будет радовать концертно-развлекательная программа. Откроют народные гуляния артисты, музыканты и ростовые куклы. В компании мотоциклистов они пройдут красочным парадом по площади и остановятся у главной сцены.

Более того, по всей территории «Ленэкспо» установят разнообразные тематические площадки. Для детей откроют несколько зон с мастер-классами, играми и аттракционами. Мамы в это время смогут освоить искусство карвинга, а папы - присоединиться к выставке необычной мототехники или конкурсу рыбаков.

Знаменитая царь-рыба имеет огромное значения для жителей города на Неве. В суровые блокадные годы, когда запасы еды были на исходе, невская корюшка спасла тысячи ленинградцев от неминуемой гибели. Портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, чего ждать на Дне корюшке, где искать самую свежую рыбу, как ее приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.
Фото: Instagram / @zavtra__vesna, @ankaspb1209

 

История корюшки в Петербурге

 

Некоторые историки считают, что корюшка стала одним из символов Северной столицы еще до войны. Считается, что рыба кормила всех петербуржцев с самого основания города. В 1705 году Петром I был издан указ о поддержке рыбаков, ловивших корюшку. По легенде, Петр I называл корюшку царь-рыбой. Весной 1708 года по указу Петра I в строящемся Петербурге прошла первая фиеста, посвященная корюшке.

Сам император в тот момент находился в действующей армии, воюя против шведских войск Карла XII. Фиестой в отсутствие Петра руководил его ближайший сподвижник - светлейший князь и петербургский губернатор Александр Меншиков. Впервые после исторического перерыва традиция, начатая Петром I, возобновилась в августе 2002 года в Петербургском Государственном Университете.

На следующий год, 11 мая 2003 года в честь 300-летия Петербурга «Праздник Корюшки» прошел в Петропавловской крепости. С тех пор ежегодно в мероприятии принимает участие более 50 тыс. человек. Организатором празднований является петербургское отделение Российского творческого Союза работников культуры.
Фото: Instagram / @tavernagrolle, @matazava

 

Программа «Праздника корюшки» в 2017 году на 13 мая

 

Программа самого праздника:

12.00 – Торжественное открытие праздника

12.20 – Торжественное снятие пробы с «Генеральской ухи»

12.30 – Старт соревнований по рыбной ловле

13.10 – Программа Первого детского эстрадного центра

13.30 – Акция «Зарыбление»

14.20 – Концертная программа

15.30 –ВИА «Креативный батальон»

17.15 – Награждение победителей соревнований по рыбной ловле

17.45 – Группа «Free the Parrots!»

18.15 – Проект «Rассветов»

18.30 – Группа «PITCH»

19.00– Группа «Паргелий»

19.30 – Группа «MOSSS»

Программа творческой части праздника:

12:00 — 20.00 работают выставки:

— «Митьки» — легендарные питерские художники

— «Рыба-город» — творческое объединение «4 стихии»

— «Смешливый Корю-Шок» — работы победителей конкурса карикатуры и шаржа

— «Корюшка – любовь моя!» — работы победителей фотоконкурса

— # ILOVEKORYOUSHKA – лучшие селфи, лучшие виды, лучшее видео

12:00 Полуденный Сальса-дром –Tango Jam Club заряжает!

12:40 Мастер-класс от «Митьков» готовимся к серьезным работам

13:30 Битва поэтов – экспресс написание стихотворений о корюшке

14:30 Награждение победителей конкурса карикатуры и шаржа «Смешливый Корю-Шок» от арт-группы «Митьки»

15.00 «Митьки» жгут! Творческий беспредел.

16:00 — ART&WINE Арт-тусовка изобразительного искусства.

17:30 Вечерняя Сальса — Tango Jam Club расслабляет!
Фото: Instagram / @j.galkina, @elen_mamas_

 

Программа «Праздника корюшки» в 2017 году на 14 мая

 

Программа самого праздника:

12.00 – Снятие пробы с «Генеральской ухи»

12.30 – Старт соревнований по рыбной ловле

13.00 – Акция «Золотая рыбка в серебряной стае»

13.30 – Акция «Зарыбление» (выпуск мальков в залив)

14.00 – Встреча участников Кинофестиваля «Виват, кино России!»

14.30 – Шоу-группа «Кураж ФМ»

15.00 – Программа Первого детского эстрадного центра

16.30 – Шоу-группа «Лайт»

18.00 – Газ-трио «Лимонады»

18.30 – Рок-группа «Оккервиль»

19.00 – Рок-группа «Red’s Cool»

Программа творческой части праздника:

12.00 — 20.00 работают выставки:

— «Митьки» — легендарные питерские художники

— «Рыба-город» — творческое объединение «4 стихии»

— «Смешливый Корю-Шок» — работы победителей конкурса карикатуры и шаржа

— «Корюшка – любовь моя!» — работы победителей фото конкурса

— # ILOVEKORYOUSHKA – лучшие селфи, лучшие виды, лучшее видео

12.00 Сальса-зарядка от Tango Jam Club!

13.00 «Митьки» жгут! Творческий беспредел.

14.30 «Виват, кино России!» на ART&WINE.

15.00 Творческая встреча с артистами кино

 
Фото: Instagram / @julypod, @a_khalikov

 

Где и как в Петербурге ловят корюшку

 

Рыбалка начинается ранней весной: корюшка идет на нерест вскоре после ледохода, когда температура воды достигает четырех градусов, пишет «Бумага». Ловят рыбу на Финском заливе, Ладожском озере и в Неве. В Неве у корюшки есть три излюбленных места для нерестилища: в районе Петропавловки, в районе Володарского моста и Ивановские пороги между реками Тосно и Мга. Во время нереста корюшку ловят в основном сачками и «пауками».

Где купить корюшку в Петербурге

 

Кроме обычных продуктовых магазинов, в Петербурге с начала апреля по конец мая на пирсе Октябрьской набережной, около дома номер 70, корпус 1 (напротив ресторана «Мики»), у Володарского моста распологается специальный торговый павильон по продаже свежевыловленной корюшки.

Цена: крупная рыба - 650 рублей за кг, а средняя - 400 рублей за кг. Точка продажи работает по нестандартному графику, поэтому рекомендуем уточнять его в официальной группе «ВКонтакте» - «СВЕЖАЯ КОРЮШКА». Для тех, кто покупает корюшку в магазинах, важно помнить, что свежевыловленая корюшка имеет ярко-выраженный свежий аромат огурцов, ясные глаза, красно-алые жабры, черную спинку, а общая констистенция - упругая.

Какие самые популярные рецепты приготовления корюшки

 

Корюшку можно мариновать, коптить, жарить, а также готовить во фритюре. Самое знаменитое блюдо, которое каждый год готовят на Празднике корюшки, - генеральская уха, пишет «Бумага». Суп варят в огромном казане по рецепту первого генерал-губернатора Петербурга Александра Меншикова. Еще один классический рецепт - жареная корюшка. Рыбу обваливают в муке и крупной соли, а потом жарят на сковороде в большом количестве масла.

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