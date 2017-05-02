В Петербурге пройдет праздник цветения вишни «Сакура мацури»

В середине мая Ботанический сад Петербурга зацветет всеми цветами Японии: 13 и 14 мая здесь пройдет праздник «Сакура мацури», который откроет зрителям удивительную красоту азиатской вишни.

Посетители смогут не только полюбоваться одним из символов Страны восходящего солнца, но и принять участие в мероприятиях специальной программы. За два фестивальных дня участники продемонстрируют разные виды японских искусств: чайную церемонию, облачение в кимоно, игру в го и сёги, боевые искусства.

На лекциях вы узнаете, какие растения называют сакурой, как создавался участок японского сада в Ботаническом саду Петра Великого. Сможете попробовать японский чаи и сласти, блюда японской кухни, посетить выставку японского рукоделия, фотовыставку «Вкус чая».

Волонтеры «Сакура мацури» подготовили квест для детей и родителей «Кто рассердил Тэнгу?». Все желающие смогут прогуляться вокруг пруда в японском саду и полюбоваться цветением сакуры – символа праздника.

Первые массовые посадки сакуры в Северной столице - подарок от Японии на трехсотлетие - уже довольно крупные деревья. Одно дерево цветет пять-шесть дней, так как в саду высажены разные сорта, цветение продолжается 12-15 дней.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Ботанический сад Петра Великого - улица Профессора Попова, 2

Когда: 13 и 14 мая с 11 до 21 часа

Сколько: от 250 до 500 рублей