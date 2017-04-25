На Елагином острове 29 июля пройдет международный фестиваль Усадьба Jazz. Одно из самых любимых музыкальных событий года вновь соберет самую изысканную и яркую аудиторию Северной столицы, и оставит впечатления на целый год вперед.

За те шесть лет, что фестиваль проходит в Северной столице, здесь выступило множество ярких музыкантов со всего мира: от кубинского маэстро Chucho Valdez до американских суперзвезд нового джаза Snarky Puppy. В этом году посетителей вновь ожидает разнообразная и насыщенная программа.

На сцене "Партер" выступит лауреат премии "Грэмми" этого года в номинации "лучший инструментальный джазовый альбом" гитарист John Scofield. Еще одним участником Усадьбы Jazz в этом году станет легендарная группа "Аукцыон" давно вошедшая в историю русской музыки.

Также на сцене "Партер" выступит ВИА "Пролетарское танго"– петербургский ансамбль, с безупречным вкусом переигрывающий шлягеры советской эстрады – "А снег идет" и "Ленинградские мосты", "Московские окна" и "Шаланды, полные кефали".

Вторая сцена Усадьбы Jazz в этом году называется Jazz & World, и посвящена самой яркой и интригующей музыке из разных стран мира. Московская группа ⅞ Band играет музыку, свободную от стилистических рамок: в ней можно услышать отголоски средиземноморского и восточного фолка, народных песен Болгарии и Армении – но все это авторский материал.

Группа Zventa Sventana и замечательная певица Тина Кузнецова известны тем, что мастерски объединяют русские фольклорные мотивы с джазом и электроникой – выступление на Усадьбе Jazz будет первым после долгой паузы в работе коллектива. Двое из пяти участников франко-гвинейской группы Ba Cissoko играют на коре – западноафриканской разновидности арфы. Правда, в их руках этот экзотический инструмент не уступает по драйву электрогитаре, недаром они говорят, что в их творчестве world music встречается с Джими Хендриксом.

В свою очередь, бразильская певица Ju Moraes, вышедшая в финал шоу "Голос" этой страны, исполняет солнечную и беззаботную самбу – музыку, которую в северных широтах следует прописывать вместо лекарства. Сотрудничество с такими корифеями бразильской музыки как Caetano Veloso, выступления на многочисленных карнавалах, контракт с мейджором Universal – все к тому, что вслед за Бразилией певица готова покорять международную аудиторию.

Не оставляйте детей дома: на Усадьбе Jazz для них будет множество развлечений, а на сцене Jazz Club будет представлена программа с выступлением наиболее талантливых учеников музыкальной школы J&M School. Вечером на этой же сцене появятся резиденты известного бара The Hat – они выступят с музыкальным посвящением Новому Орлеану.

Помимо музыки вас как всегда ждет масса развлечений на любой вкус: игры и квесты, спортивные состязания и арт-объекты и многое другое, а дети до семи лет традиционно могу пройти бесплатно.