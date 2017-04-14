Выходные 15 и 16 апреля: где в Петербурге провести праздник Пасхи

Православные христиане 16 апреля отмечают один из самых больших праздников в году - Пасху. Традиционно к этому дню в домах варят и красят пасхальные яйца, пекут куличи. В этом году отмечать Пасху собираются около 86% россиян. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, 52% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 26% - освящать их в церкви. Около половины опрошенных (46%) отправятся в гости или пригласят родных и близких к себе, 10% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 9% опрошенных. Лишь 13% заявили, что никак не будут отмечать этот праздник, а 1% затруднились с ответом.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору кулича и яиц к Пасхе. В качественном куличе используются яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. При отделке глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, считает ведомство, а отдать предпочтение натуральным украшениям.

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета. Не следует приобретать яйца с рук и автомашин, а дома их хранить нужно только в холодильнике. Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Согласно санитарным правилам вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

Фото: Алексей Никольский / РИА «Новости»

С 15 на 16 апреля Благодатный огонь из Иерусалимского Храма Гроба Господня доставят в храмы Санкт-Петербургской Митрополии. Это будет сделано по благословению правящего архиерея, Высокопреосвященнейшего Варсонофия, Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Лампаду с огнем доставят в Северную столицу специальным рейсом «Иерусалим-Петербург» к пасхальному богослужению в Казанский собор.

В Пасхальную ночь светильники с Благодатным огнем будут помещены в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре, Санкт-Петербургском Новодевичьем монастыре, Свято-Троицком Измайловском соборе, Орденском Андреевском соборе, в церквях иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Шпалерной, во имя великомученика и целителя Пантелеимона, Церкви Святой Троицы в Ивангороде в Ленинградской области и в церкви иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» при Детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера в Пушкине.

В воскресенье, 16 апреля, в Петербурге на Исаакиевской площади появится огромное пасхальное яйцо. Его создаст шоколадная фабрика «Счастье». «Каждый желающий сможет украсить яйцо своим авторским рисунком, оставить пожелания и получить большое шоколадное яйцо ручной работы, приготовленное нашими кондитерами - Лораном Морено и Екатериной Кисельковой», - сообщают на шоколадной фабрике.

В честь Пасхи, в ночь на 16 апреля метрополитен Петербурга будет работать круглосуточно. Кроме того, в ночь на воскресенье на дороги Северной столицы выйдут ночные автобусы. Будет запущено движение по 11 маршрутам: №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 130, 142, 154. Автобусы доставят пассажиров к метро, интервал с 0:00 до 06:00 составит 30 минут. Оплатить проезд можно будет покупкой разового билета, а также электронным проездным.

Фото: flickr.com / furtwangl

Пасхальный фестиваль

Главный пасхальный фестиваль Петербурга начнется в полдень 16 апреля после удара колокола на звоннице в Петропавловской крепости. Главные события фестиваля развернутся на площадке перед Казанским кафедральным собором. Основные празднества пройдут 16 апреля, с 13 часов и до самого вечера.

В течение дня ожидаются концерты музыкальных коллективов и выступления хоров. Будет организована трансляция праздничного богослужения. Посмотреть, что происходит внутри, можно на специальных видеоэкранах — их установят у входа в собор. В 19 часов начнутся выступления солистов петербургских оперных театров. Прозвучат произведения Чайковского, Вивальди, Мусоргского и других классиков.

Здесь также можно будет поучаствовать в росписи пасхальных арт-объектов совместно с молодыми петербургскими художниками, научитесь плести лукошки на мастер-классах, стать частью доброго дела на благотворительной акции «Колокол надежды» и присоединяйтесь к бесплатным пешеходным экскурсиям. Массовый хоровой флэшмоб перед Казанским собором состоится 23 апреля.

Второй площадкой фестиваля станет Малая Конюшенная улица. Каждый день здесь можно будет посетить мастер-классы и отправиться на пешеходную экскурсию по весеннему Петербургу. Дети смогут поиграть на специальной детской площадке, а взрослые - прогуляться по ярмарке и подобрать красивый пасхальный сувенир.

Где: перед Казанским собором и Малая Конюшенная улица

Когда: 16-23 апреля

Сколько: бесплатно

Фото: life.ru

Пасхальный концерт в театре «Мюзик-холл»

Светлая, весенняя музыка прозвучит в праздник Пасхи на Малой сцене «Мюзик-Холла». Откроется вечер праздничными песнопениями в исполнении хора и солистов. Продолжат программу сюита Верди на темы из его опер «Травиата», «Риголетто» и «Набукко».

Затем прозвучат вальс Иоганна Штрауса «Весенние голоса» и попурри на тему «Голубого Дуная». Яркие голоса артистов, филигранное исполнение и отлично подобранная программа - традиционные достоинства концертов этого театра.

Где: Театр «Мюзик-Холл» - Александровский парк, 4М

Когда: 16 апреля, начало в 19:30

Сколько: 400 рублей

Пасхальный фестиваль в «Русских самоцветах»

Программа Пасхального фестиваля состоит из интересных событий для всей семьи. Выставочные экспозиции ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней в стилистике православной Пасхи представлены публике с 10 по 16 апреля. Время работы выставки: ежедневно с 10 до 21 часа.

Кроме выставки, здесь проводят конкурс детского рисунка «Пасхальное чудо», в котором могут принять участие дети от 3 до 16 лет. Победители получат подарочные сертификаты компании на сумму 3000 рублей. Также гостей ждет концертная программа «Пасхальный праздник» с сюрпризами, объявлением победителей детского конкурса и раздачей подарков.

Где: Ювелирный центр «Русские самоцветы» - площадь Карла Фаберже, 8

Когда: 15 и 16 апреля с 10 до 21 часа

Сколько: бесплатно

Фото: life.ru

Концерт хора Сретенского монастыря

Величественное многоголосие хора Сретенского монастыря в лучших русских традициях идеально дополнит светлую атмосферу дней празднования Пасхи. В программу праздничного концерта, приуроченного к Пасхе, входят не только произведения духовной музыки, но и славянские народные напевы, песни военных лет, знаменитые романсы. На сцене БКЗ «Октябрьский» хранители песенных традиций выступят вместе с такими артистами как Егор Бероев, Тамара Гвердцители, Олег Погудин, также к ним присоединится Кубанский казачий хор.

Где: БКЗ «Октябрьский» - Лиговский проспект, 6

Когда: 18 апреля, начало в 19 часов

Сколько: от 600 до 3500 рублей

Выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие. Праздничная трапеза»

Ярмарка объединяет фермерские и личные подсобные хозяйства, малые и средние предприятия, производителей сельскохозяйственной продукции и других участников продовольственного рынка. Они предлагают посетителям качественное мясо, рыбу, молоко, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, консервы, мед, ягоды, грибы, фрукты, овощи, специи и многое другое. Поскольку ярмарка проходит в Пасху, здесь найдутся всевозможные деликатесы для богатого разнообразного стола, аппетитные гостинцы и, конечно, куличи - обязательный атрибут праздника.

Где: Культурно-выставочный центр «Евразия» - улица Капитана Воронина, 13

Когда: 15 и 16 апреля с 11 до 19 часов

Сколько: бесплатно

Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»