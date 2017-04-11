В Анненкирхе пройдет пасхальный спектакль "Дорога к Богу"

В Анненкирхе 16 апреля пройдет пасхальный спектакль "Дорога к Богу". Спектакль состоит из историй известных героев, написанных великими писателями - Достоевский, Чехов, Гончаров, Лесков, Куприн, Шмидт, Островский и другими.

Создателя спектакля отмечают, что он заставляет размышлять о жизни, о смысле бытия, о любви и ненависти, о прощении, о вере, о Боге, о справедливости, и о том, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи, что делать дальше, как с этим жить, и зачем жить.

"Когда я начала работать над сценарием спектакля, меня так сильно и глубоко затронули эти истории, эти невероятные судьбы, описанные так честно, так точно и подробно. Удивительно, что вопросы, мучившее человечество всегда, они и сейчас актуальны, современны и своевременны, они и сегодня отзываются болью в наших сердцах.

Мы точно так же, как и эти герои решаем жизненные "головоломки", спрашиваем себя "зачем я живу?", и точно также, порой долго и запутанно, ищем дорогу к Богу, сбиваясь с пути, и сомневаясь, а есть ли она эта дорога, и смогу ли я лично пройти по ней", - заявила режиссер спектакля Полина Косова.

Официальная встреча "ВКонтакте"

Где: Анненкирхе - Кирочная улица, 8

Когда: 16 апреля, начало в 19 часов

Стоимость: 350 рублей, 12+