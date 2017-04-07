В Ночь музеев для всех желающих откроют теплицы «Царского Села». Это комплекс оранжерей бывшей императорской резиденции.

Гости увидят, какие цветы высадили сотрудники музея в оранжереях в этом году. Точно будут бегонии, календулы, левкои, вербены, тагетесы и пеларгонии.

На открытом воздухе в Екатерининском парке в день глобальной музейной акции также будут цвести тюльпаны и виолы, создавая неповторимую атмосферу дворянского шика.

«Ночь музеев-2017» в Петербурге 20 мая объединит более 110 учреждений культуры. При этом цена единого входного билета не изменится и составит 400 рублей.

Международная «Ночь музеев» ежегодно проходит в 42 странах Европы. В 2016 году в акции в Петербурге приняли участие 99 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов, ночные и вечерние программы посетили более 81 тыс. человек.