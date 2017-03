Куда сходить в Петербурге в апреле

1 апреля

Ночь черных комедий в «Люмьер-Холле». Начнет специальный показ «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Режиссер Терри Гиллиам рассказал о приключениях двух приятелей Рауля и Доктора Гонзо, которые держат путь в самый яркий город штата Невада. Чем сильнее закручивается сюжет, тем больше хаоса происходит на экране. Какова будет развязка?

Жизнь гостиничного персонала представит квартет, состоящий из Тарантино, Родригеса, Андерса и Рокуэлла, который бросил практически на растерзание коридорного Теда. К счастью для него, комнат, в которых он оказался, было всего четыре, а не пять, как задумывали режиссеры.

Хотя и в них коридорный умудрился встретиться с ведьмами. Не удалось откреститься от чертовщины и Барри Зонненфельду, который прикоснулся к темным уголкам семейных ценностей в фильме «Семейка Аддамс».

Где: Креативное пространство «Люмьер-Холл» - Набережная Обводного канала, 74, лит. А, Ц

Когда: 1 апреля, начало в 23:30

Стоимость: от 400 рублей, 18+

Фото: postfilm.tv

1-4 апреля

Ретроспектива Андрея Тарковского, который оставил след не только в истории советского кинематографа, но и мирового. Его работы рекомендуют на режиссерских курсах, включают в списки величайших фильмов, про них пишут восхищенные отзывы.

В честь 85-летия со дня рождения Тарковского кинотеатр «Аврора» устраивает ретроспективу. 1 апреля покажут «Андрея Рублёва». 2 апреля на экране появится одна из самых известных работ Тарковского - фантастическая драма «Солярис». 3 апреля зрителей ждет во многом автобиографическая лента «Зеркало», а завершит серию 4 апреля фильм-притча «Сталкер».

Где: Кинотеатр «Аврора» - Невский проспект, 60

Когда: 1 апреля в 19:30, 2 апреля в 18:30, 3 апреля в 19:30, 4 апреля в 19:30

Сколько: билет на один сеанс стоит 300 рублей, абонемент на всю ретроспективу - 1000 рублей

5-7 апреля

В «Экспофоруме» пройдет международный форум «Экология большого города» - крупнейшее на Северо-Западе мероприятие по охране природы. Специалисты из разных регионов России и зарубежных стран приедут в Петербург и обсудят насущные проблемы экологии.

Темы круглых столов - новые технологии в области природоохраны, экологическое образование, рациональное использование ресурсов и их экономия. Также на форуме будут стенды с новыми разработками в области ЖКХ, которые не вредят природе.

Где: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» - Петербургское шоссе, 64/1

Когда: 5 и 6 апреля с 10:00 до 18:00, 7 апреля с 10:00 до 16:00

Сколько: бесплатно, 18+

Фото: poisk.zp.ua

7 апреля

Киноночь Леонардо ДиКаприо. Первым фильмом вечера станет научно-фантастический триллер режиссера Кристофера Нолана - «Начало». В силу своего запутанного и замысловатого сюжета картина заставляет зрителя возвращаться к ней и толковать финал каждый раз с новой стороны.

Во втором фильме - «Поймай меня, если сможешь» - герой ДиКаприо оказывается под преследованием агентов ФБР. Изящно обставляя своего преследователя, он всегда остается на шаг впереди.

Заключительной картиной ночи станет криминальная драма «Отступники», получившая множество наград (в том числе и четыре статуэтки «Оскар»). История о двух лучших выпускниках полицейской академии, которые оказываются по разные стороны баррикады и становятся противниками.

Где: Креативное пространство «Люмьер-Холл» - Набережная Обводного канала, 74, лит. А, Ц

Когда: 7 апреля, начало в 23:30

Сколько: от 400 рублей, 18+

8 апреля

Концерт Phantogram. Это обворожительный инди-поп дуэт из штата Нью-Йорк. Их творческий путь начался еще со школьной скамьи, когда играющий в собственной группе «Grand Habit» Джош Картер и изучающая изобразительное искусство Сара Бартел нашли друг в друге родственные души и стали закадычными друзьями.

Сегодня этот во всех смыслах очаровательный тандем имеет статус одного из лучших инди-поп проектов современной западной сцены. В их копилке три полноформатных и пять мини-альбомов, признание музыкальных критиков, любовь и обожание не только поклонников, но и любителей молодежных сериалов.

Некоторые композиции Phantogram вошли в оригинальные саундтреки к популярным сериалам «Волчонок», «Дневники Вампира», «Бесстыжие», «Гастролеры», «Тайный круг», «Как избежать наказания за убийство», а также в саундтрек к фильму «Голодные игры: И вспыхнет пламя». Специальный гость концерта – Everything Is Made In China.

Где: клуб «Зал Ожидания» - набережная Обводного канала, 118

Когда: 8 апреля в 20:00

Сколько: от 1800 рублей, 12+

9 апреля

Концерт духовной музыки «За неделю до Воскресения» в Исаакиевском соборе. В нем примут участие солистка Михайловского театра Виктория Войтенкова, хор мальчиков Хорового училища им. М. И. Глинки, а также концертный хор Петербурга. Художественный руководитель и главный дирижер - Владимир Беглецов.

Где: Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»

Когда: 9 апреля, начало в 14:00

Сколько: 1000 рублей, 6+

Фото: kommersant.ru

9 апреля

Фестиваль «День кофе 2017». Международный день кофе празднуют 17 апреля, и в преддверии этой даты в Петербурге пройдет особый фестиваль. Всех кофеманов приглашают в «Голицын Лофт» 9 апреля с 11 до 20 часов, вход свободный.

«День Кофе» соберет под одной крышей множество кофеен Петербурга. Здесь вы сможете познакомиться с разными сортами, способами приготовления и подачи ароматного напитка.

Достойную компанию кофе составят кексы, печенье, шоколад и другие сладости. Кроме гастрономического раздолья вас ждут мастер-классы и лекции от профессионалов кофейной индустрии.

Где: Голицын лофт - наб. Фонтанки, 20

Когда: 9 апреля с 11:00 до 20:00

Сколько: бесплатно, 0+

13-24 апреля

Международный фестиваль балета Dance Open. Шестнадцатый сезон проекта станет одним из самых ярких за всю историю его существования - если судить по количеству премьер, статусу участников и стилистическому многообразию. Впервые в истории Dance Open в программе будет представлен балет для детей - сезон откроет «Снежная королева» Вячеслава Самодурова, худрука Екатеринбургского балета.

Еще одна российская труппа, представившая свою постановку на фестивале - Пермский балет, который выступит с блистательной «Золушкой» Сергея Прокофьева. В числе приглашенных гостей Dance Open - легендарная первая труппа Нидерландского театра танца. Специализирующаяся на неоклассике NDT 1 на фестивале покажет сразу три одноактных балета.

Национальный балет Польши представит шекспировскую «Бурю» в постановке Кшиштофа Пастора, одного из самых известных польских балетмейстеров. Также в рамках фестиваля состоится российская премьера новаторского балета «Вирус Наарина» Танцевальной компании «Батшева» из Тель-Авива.

Где: Александринский театр - площадь Островского, 6

Когда: 13–24 апреля с 10:00 до 23:00

Сколько: от 600 до 15 тыс. рублей, 6+

14 апреля

Жители и гости Петербурга смогут первыми увидеть эффектное оперное шоу, которое состоится в мультимедийном креативном пространстве «Люмьер-Холл». Проект объединил солистов группы Midnight Opera, музыкантов из коллектива «Клевер», диджеев, а также специалистов по звуковым и визуальным технологиям.

Оперные певицы Анастасия Максимова и Вероника Сергиенян исполнят оперные арии, композиции из голливудского блокбастера «Пятый элемент» и другие известные произведения в неожиданной обработке. Параллельно на огромные экраны будут транслироваться проекции генеративной графики их голосов.

Где: Креативное пространство «Люмьер-Холл» - Набережная Обводного канала, 74, лит. А, Ц

Когда: 14 апреля, начало в 20:00

Стоимость: от 1500 рублей, 6+

Фото: kudago.com

15 апреля

Группа СБПЧ 15 апреля представит в Петербурге новый мини-альбом под названием «Выброшу голову – пусть думает сердце!» Еще бодрее, еще африканистей, такой, что заставит стереть кроссовки до дыр и сжаться в кулак сердце. В этот раз Северной столице достанется что-то особенное: выжигающая глаза графика и специальный урок танцев от Жени Борзых.

Где: Клуб «Космонавт» - Бронницкая улица, дом 24

Когда: 15 апреля, начало в 20:00

Сколько: от 700 рублей

20 апреля

Концерт White Lies. Их сравнивают с Joy Division, Interpol, Editors и The Killers, однако в последние годы уже стало не зазорным равняться и на самих White Lies. За десять лет работы команда выработала собственную стилистику звучания, которую продолжила развивать в четвертом альбоме Friends, увидевшем свет осенью. Фанаты и профильная пресса единогласно признали работу лучшей со времен дебютника.

Где: Клуб А2 Green Concert - проспект Медиков, 3

Когда: 20 апреля, начало в 20:00

Сколько: от 1400 рублей, 16+

22 апреля

Третий по счету Фестиваль света пройдет в Петербурге 22 апреля. Яркий праздник организован на Крестовском острове, а полотном для проекционного 3D-шоу станет новый стадион «Зенит-арена». Основная часть шоу начнется в 22 часа, вход свободный.

Праздник состоится на пешеходной зоне перед центральным входом на стадион. «С первых минут мероприятия зрители будут вовлечены в уникальную атмосферу масштабного шоу, посвященного образу Петербурга как одной из ведущих столиц светового дизайна в мире, в совокупности с представлением нового современного спортивного объекта для самой популярной игры в мире – футбола», - рассказали в Смольном.

Новое 3D-шоу расскажет об истории Северной столицы, истории отечественного спорта и футболе. Зрители увидят сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехническое представление. Чиновники рассчитывают, что фестиваль соберет не менее 20 тыс. зрителей, а организатор получит за это 30 млн рублей, такова сумма контракта.

Где: Крестовский остров

Когда: 22 апреля, начало в 22:00

Сколько: бесплатно

Фото: РИА «Новости»

24-25 апреля

Спектакль-фантасмагория «Бродский. Ниоткуда» - финальная постановка поэтического проекта Большого театра кукол. Это завершающая часть триптиха, посвященного культовым поэтам ХХ века: Александру Башлачеву, Владимиру Высоцкому, Иосифу Бродскому.

Герой третьего спектакля - признанный гений, эмигрант, лауреат Нобелевской премии по литературе. Противоречивый и сложный поэт с непростой и драматичной судьбой. Руслан Кудашов и артисты Большого театра кукол, переосмыслив, прочувствовав произведения великого поэта, представят их в своеобразной образной трактовке.

Где: Большой театр кукол - улица Некрасова, 10

Когда: 24 и 25 января, начало в 19 часов

Стоимость: 1500 рублей, 16+

29 и 30 апреля

Фестиваль ледоколов организуют в Северной столице уже в четвертый раз. Как и прежде, вход на фестиваль будет бесплатным, а ледоколы откроют для свободного посещения. Мероприятие посвящено достижениям и мощи ледокольной отрасли нашей страны, а также призвано показать, что Петербург - морская столица России.

Гостей ожидает множество выставок и развлекательных зон. Обширная конкурсная и культурно-просветительская программа, кинопоказы, а также шоу и концерты. В фестивале примут участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, морские и военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, профильные музеи и библиотеки, предприятия туристической отрасли, общественные молодежные, ветеранские и экологические организации.

29 апреля:

11:00-19:00 - работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов;

12:00 — церемония открытия фестиваля, парад ледоколов в акватории Большой Невы.

30 апреля:

11:00-19.00 - работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов;

18:00 - танец буксиров в акватории Большой Невы;

18:30 - торжественный отход ледоколов от причалов, закрытие фестиваля.

Фото: photokit.ru