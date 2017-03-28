Петербуржцев приглашают на забег по лесным дорогам и тропинкам. Клуб «Все на старт» открыл регистрацию на забег 8 мая в поселке Цвелодубово Трейл - база Голубое озеро.
Участникам предлагают: размеченную трасса, стартовый номер, медицинскую помощь, питание на трассе и на финише, закончившим забег - место и время в протоколе, диплом в электронном виде, а также медаль.
Соревнования проводятся на двух дистанциях, основная - 20 км, а короткая - 10 км. Точная информация по трассе, а также трек появятся не позднее недели до старта. Подробнее прочесть о соревнованиях и зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте клуба.
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Возрастные группы участников на 20 км:
• М21 - мужчины 1978-1999 г.р.
• М40 - мужчины 1968-1977 г.р.
• М50 – мужчины 1958-1967 г.р.
• М60 – мужчины 1957 г.р. и старше
• Ж21 – женщины 1978-1999 г.р.
• Ж40 – женщины 1968-1977 г.р.
• Ж50 – женщины 1967 г.р. и старше
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Возрастные группы участников на 10 км:
• М17 – юноши 2000 - 2001 г.р.
• М15 – мальчики 2002-2003 г.р.
• М – мужчины 1999 г.р. и старше
• Ж17 – девушки 2000-2001 г.р.
• Ж15 – девушки 2002-2003 г.р
• Ж – женщины 1999 г.р и старше