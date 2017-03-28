Петербуржцев приглашают на забег по лесным дорогам и тропинкам. Клуб «Все на старт» открыл регистрацию на забег 8 мая в поселке Цвелодубово Трейл - база Голубое озеро.

Участникам предлагают: размеченную трасса, стартовый номер, медицинскую помощь, питание на трассе и на финише, закончившим забег - место и время в протоколе, диплом в электронном виде, а также медаль.

Соревнования проводятся на двух дистанциях, основная - 20 км, а короткая - 10 км. Точная информация по трассе, а также трек появятся не позднее недели до старта. Подробнее прочесть о соревнованиях и зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте клуба.