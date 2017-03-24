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Седьмой медиафорум «3D Журналистика» пройдет 13–14 апреля в Москве

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На форуме выступят специалисты с опытом работы в CNN, The New York Times, Wall Street Journal.

Pencil Group 13-14 апреля 2017 года проведет медиафорум «3D Журналистика». Мероприятие пройдет в Москве в Технопарке «Нагатино». В первый день форума выступят 25 спикеров из России – главные редакторы, издатели и журналисты. Программа второго дня рассчитана на профессиональное сообщество и полностью посвящена зарубежному опыту в области адаптации глобальных медиатрендов. В рамках второго дня выступят специалисты с опытом работы в CNN, The New York Times, Wall Street Journal, NBC News, Quartz, а также основатели сверхуспешных локальных медиабрендов.

Создатель медиафорума «3D Журналистика» Евгения Овчаренко сообщила, что в 2017 году формат форума значительно изменился. «Фактически мы создали два разных мероприятия, объединенных одним брендом. В первый день форума студентов и начинающих журналистов ждут 25 историй по 16 минут в формате сториттелинг от профессионалов российского медиарынка. Второй же день рассчитан на профессионалов, для него мы отобрали лучшие мировые кейсы и пригласили экспертов со всего мира», – рассказала Евгения.

Кроме смены формата, изменилось и место проведения медиафорума «3D Журналистика». В 2017 году медиафорум, ставший частью бренда Петербурга, пройдет в Москве. Участие в первом дне форума бесплатное. Для того чтобы получить возможность занять одно из 1500 мест зала Технопарка «Нагатино» необходимо разместить в социальной сети пост с хэштегом мероприятия #3djournalism2017. Подробности на сайте организаторов.

Слоганом второго дня стала фраза From global to local. Спикеры из Европы и Америки расскажут, как адаптировать глобальные медиатренды под локальные задачи. «Уже в ближайшем будущем традиционные медиа уйдут в прошлое, что даст огромные возможности для гиперлокальных предпринимателей. Локальные медиа, уже сейчас начинающие позиционировать себя как бренды, а не как новостные источники будут иметь больший доход. Пришло время позитивных новостей и чистого журнализма, всё это будет пользоваться огромным спросом у тех, кто измучен ежедневным информационным стрессом и приводящими в ужас историями и политическими комментариями», – убежден основатель локального медиабренда 30A.com и спикер второго дня форума «3D Журналистика» Майк Рэгсдэйл.

Среди выступающих второго дня – вице-президент отдела программирования CNN Мирта Калита, консультант и главный редактор Weber Shandwick Вивиан Шиллер (под ее руководством NYTimes.com появились в мобильной версии), основатель локального медиабренда бренда с оборотом 2,2 млн долларов 30A.com Майк Рэгсдэйл, старший консультант трендспоттингового агентства Innovation Media Group Педро Нортон, основатель сервиса для журналистов со всего мира Джастин Варилек, специалист по подкастам и руководитель сообщества AIR Сью Шардт и другие.

Создатели медиафорума не только рассказывают о глобальных медиатрендах, но и планируют дать всем желающим возможность испытать их на собственном опыте. Так, из любой точки мира можно подключиться к форуму и смотреть его в формате VR-трансляции. Нишевое агентство в сфере медиа Pencil Group с 2012 года провело шесть форумов «3D Журналистика». В медиафорумах бренда приняло участие 139 спикеров и 8280 участников из 67 регионов.

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