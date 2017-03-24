С 23 марта в Петербурге начали показывать шорт-лист короткометражек «Оскара-2017», в нем только европейцы. Роскошная франко-швейцарская фантазия «Женщина и скоростной поезд» с великой Джейн Биркин – образец сентиментальной красоты в духе «Амели».

Французский психологический триллер о пороках европейской демократии «Внутренние враги» – кино с высокой социальной ответственностью. «Тихие ночи» из Дании превращают актуальную тему африканских мигрантов в идеальную любовную мелодраму.

Венгерская драма «Хор» – шедевр морального беспокойства, частная история, в которой отражается глобальное общественное устройство. Испанская комедия «Таймкод», уже отхватившая золото Каннского фестиваля, – универсальный праздник чистого кино, остроумный, чувственный, пластичный.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Пять фильмов, которые нельзя пропустить и невозможно забыть. Кинотеатры, в которых можно будет увидеть Oscar Shorts в Петербурге: «Дом Кино», «Англетер», «Каро Варшавский Экспресс» и «ЛенФильм». Купить билеты можно в кассе кинотеатров.