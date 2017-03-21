В Петербурге 15-17 июня пройдет Big Business Fun Festival

На территории «Петровского Арсенала» 15-17 июня пройдет Big Business Fun Festival (Большой Бизнес Фан Фестиваль) - уникальное корпоративное мероприятие на 5000 человек.

Хедлайнер фестиваля - реальный волк с Уолл-стрит Джордан Белфорт. Легендарный предприниматель успешно учит других тому, что лучше всего умеет сам - продавать. Его восьмичасовой тренинг пройдет 17 июня на главной сцене.

Помимо Белфорта в программе также значатся Дмитрий Потапенко, Игорь Манн, Константин Бакшт, Александ Друзь, Светлана Иванова, Денис Каплунов, всего более 40 спикеров.

Организаторы обещают разнообразную развлекательную программу - бизнес-квесты, тимбилдинг, вечерние и дневные концерты, интеллектуальные игры со знатоками «Что? Где? Когда?», business speed dating, бары и рестораны.

Для кого:

для сотрудников малого, среднего и крупного бизнеса;

для сотрудников отделов продаж и маркетинга, HR-специалистов;

для руководителей и собственников бизнеса.