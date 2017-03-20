Летом в Петербурге проведут «Фестиваль цветов» с шествием и концертом. По центру Северной столицы проедут конные экипажи, ретроавтомобили, карнавальные платформы, украшенные живыми цветами, а также пройдут духовые оркестры.

Комитет по туризму разместил на сайте госзакупок открытый конкурс на проведение фестиваля за 20 млн рублей, пишет «Фонтанка.ру». На эти деньги будет необходимо организовать в Александровском саду мероприятие, продолжительностью не менее восьми часов – с концертной программой и шествием, которое должно собрать не менее пяти тыс. зрителей.

Публика сможет как просто понаблюдать за конкурсами, так и принять участие в интерактивном конкурсе флористов (причем флористы-участники фестиваля должны представлять не менее пяти стран), посмотреть шоу-дефиле цветочных моделей и послушать концерт, в котором выступят симфонический оркестр и солисты российской и мировой оперной сцены.

Жюри, наполовину состоящее из чиновников профильных комитетов, а наполовину – из профессиональных флористов, выберет лучшую карету, лучшую платформу и ретроавтомобиль, цветочный зонт, цветочную прическу, блюдо из меню и клумбовую экспозицию. Прием заявок на проведение фестиваля продолжается до 7 апреля.