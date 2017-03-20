Фестиваль ледоколов 2017 пройдет в Петербурге 29 и 30 апреля, его организуют в Северной столице уже в четвертый раз. Как и прежде, вход на фестиваль будет бесплатным, а ледоколы откроют для свободного посещения.

Фестиваль посвящен достижениям и мощи ледокольной отрасли нашей страны, а также призван показать, что Петербург - морская столица России. Гостей ожидает множество выставок и развлекательных зон. Обширная конкурсная и культурно-просветительская программа, кинопоказы, а также шоу и концерты.

В фестивале примут участие судостроительные заводы и конструкторские бюро, морские и военно-морские вузы, арктические и северные морские регионы, профильные музеи и библиотеки, предприятия туристической отрасли, общественные молодежные, ветеранские и экологические организации. В прошлом году фестиваль собрал километровую очередь.

29 апреля:

11:00-19:00 - работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов;

12:00 — церемония открытия фестиваля, парад ледоколов в акватории Большой Невы.

30 апреля:

11:00-19.00 - работа интерактивных праздничных площадок фестиваля, концертные программы, посещение ледоколов;

18:00 - танец буксиров в акватории Большой Невы;

18:30 - торжественный отход ледоколов от причалов, закрытие фестиваля.