В Гатчине пройдет фестиваль «Ночь музыки» с плавающей сценой

В Гатчине 8 июля пройдет фестиваль «Ночь музыки» с плавающей сценой, которую оборудуют на Белом озере специально для праздника. Об этом сообщается на официальном сайте Гатчины.

Зрители услышат не только классику, но и рок-музыку, каверы популярных песен и знакомые с детства хиты от музыкантов со всего мира. Стоимость билетов - от 200 рублей.

Артисты будут играть всю ночь на на сцене, обрамленной таинственными естественными декорациями, над которыми возвышается величественный Гатчинский дворец.

Видео: GatchinaPalace