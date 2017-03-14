День святого Патрика: история, празднование РПЦ и афиша в Петербурге

Пиво и клевер

День святого Патрика - St. Patrick's Day – ежегодно празднуют 17 марта с в 1762 года, торжество связано с крещением Ирландии. Святой Патрик, по преданию, принес христианство на языческий остров и изгнал всех змей. В честь святого Патрика устраивается парад с песнями и плясками, а ирландское пиво в этот день и ночь льется рекой.

В последние десятилетия St. Patrick's Day стал своеобразным Днем Ирландии. Причем его празднуют не только в этой стране, но и во многих городах Европы и США, где проживают ирландцы. Там также проходят яркие шествия, парады и гуляния.

В петлицу 17 марта вдевают клевер, символ Ирландии и удачи. С именем святого Патрика связано множество легенд, например, о том, что он с помощью трехлистного клевера объяснял людям понятие святой Троицы. «Так же, как три листа могут расти от одного стебля, так и Бог может быть един в трех лицах», - это фраза святого уже стала хрестоматийной.

Некоторые верят, что если добавить счастливый листочек клевера в последний бокал пива, выпить содержимое, а затем выбросить бокал через левое плечо, то обязательно станешь удачливей и богаче.

В Ирландии существует традиция прикреплять к одежде трилистник, символизирующий крест, цвет католицизма, да и символьный цвет самой «изумрудной страны». Сложен церковный гимн, в котором повествуется о том, что святой Патрик при помощи трилистника прервал языческий ритуал, который совершался в селении Тара, королевской столице Ирландии тех времен.

Фото: Reuters

История святого Патрика и лепреконы

Святой Патрик - один из самых почитаемых во всем мире святых, он жил в IV-V веках. Существует поверье, что изначально он не собирался связать свою жизнь с религией, но в юном возрасте Патрика похитили разбойники и отдали в рабство. В годы неволи он стал верующим и непрестанно молился. Его страдания не остались незамеченными - святой Патрик получил видение о скором спасении.

В итоге, ему удалось попасть на корабль, отправлявшийся в Галлию. Там он обучался у священнослужителей, а затем вновь вернулся в Ирландию с единственной миссией - делать все возможное для распространения христианства и письменности, а также искоренения язычества.

При этом, согласно официальным данным, Патрик с 16 лет пас овец. Как указывал в своих автобиографических трудах святой, в детстве и юношестве он не знал истинного Бога, но впоследствии обратился к нему, проводил дни и ночи в непрестанных молитвах (до сотни в день и немногим меньше ночью), и через шесть лет голос в ночном видении сказал ему: «Правильно делаешь, что постишься, ибо скоро вернешься ты в родную сторону». И потом: «Пойди и взгляни - твой корабль ждет тебя».

Ранее праздник, посвященный святому, имел более религиозный характер. В это время закрывались питейные заведения, а прихожане отправлялись в свои церкви, однако постепенно это стало большим светским событием.

Героями Дня святого Патрика также являются лепреконы - сказочные башмачники, владеющие спрятанным горшком с золотом. Если удачливому искателю сокровищ удастся поймать лепрекона, то это существо должно рассказать человеку, где спрятаны его сокровища. Лепреконы вошли в празднование Дня святого Патрика совсем недавно — компаниям, которые продают открытки на этот праздник, требовался симпатичный персонаж, который мог бы появиться на рисунках.

В Чикаго накануне парада в честь Дня святого Патрика городские службы красят реку в городе в зеленый цвет

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Празднование РПЦ и связь с Россией

Церковь в России впервые решила отмечать каждый год 30 марта День святого Патрика - покровителя Ирландии. Такое решение было в начале марта 2017 года на заседании Священного синода в Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За всю жизнь Патрик произвел более тысячи крещений. Существует предположение, что пример святого Патрика повлиял на христианизацию Руси через варягов.

По легенде, перед смертью святой сорок дней и ночей провел на вершине горы Крох, а в последний час, после того как его исповедовал епископ Тассах, бросил с горы колокол, молясь о том, чтобы в Ирландии не иссякла вера. Тот колокол подхватили ангелы, которые еще и охраняли могилу святого в первую ночь. Святой с XIV века изображается в епископских одеяниях, а также с пастушьим посохом.

Подсветка в Москве в честь Дня святого Патрика. Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

St. Patrick's Day Stickers

Празднование Дня святого Патрика не обойдется без селфи с друзьями, но даже если вы не успели подготовиться и не закупились праздничной атрибутикой, на помощь спешит St. Patrick и аналогичные ему приложения.

Оно позволяет добавить к вашей фотографии яркие тематические стикеры, чтобы украсить ваш снимок, - пользователю доступно множество трилистников, зеленых цилиндров, котелков с золотом и веселых лепреконов. После применения стикеров снимок можно сохранить на телефон либо сразу поделиться им в социальных сетях.

Фото: IkarSoft

День святого Патрика в Aurora Concert Hall на двух сценах

В 2017 году Петербург вновь не останется в стороне от самого зеленого события года. В Северной столице базируется множество коллективов, наследующих в своей музыке традиционные кельтские мотивы.

За атмосферой веселого торжества, гигантскими хороводами и джигами с истинными знатоками ирландской культуры вам на фолк-фестиваль «День святого Патрика в Петербурге», который проводится ежегодно. Более того, в 2017 году он отмечает совершеннолетие и пройдет в 18 раз.

Участники: Cluaran (Минск), Mervent (Москва), Old Horned Sheep, Отава Ё, Dancing bear band, Fest hyp-noz, Celtic City Experience, Zvero'boy, а также волынки и барабаны Петербурга. Кроме музыкальных групп состоятся выступления лучших танцевальных коллективов.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Клуб Aurora Concert Hall - Пироговская набережная, 5/2

Когда: 18 марта, начало в 17 часов

Стоимость: от 800 рублей, 16+

Фото: Reuters

Вечеринка «День святого Патрика с Joker's Band»

В эту пятницу надеваем яркие зеленые или клетчатые костюмы, кладем в карман лист клевера на удачу и отправляемся прямиком в клуб Jagger, где на полную разгуляется вечеринка в честь Дня святого Патрика.

На сцене зажжет кавер-группа Joker's Band, лихо перепевающая шлягеры в диапазоне от «Леприконсов» и Гарика Сукачева до Элвиса. Музыканты представят специальный сет-лист из веселых танцевальных песен с ирландским оттенком.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: Клуб Jagger - площадь Конституции, 2

Когда: 17 марта, начало в 20:30

Стоимость: от 300 рублей, 18+

Фото: Reuters

Фестиваль «Дни Ирландии в Тимирязевке»

В библиотеке Тимирязева отпразднуют День святого Патрика с ирландским размахом. 17, 18 и 24 марта посетителей ждут кинопоказы и серия мастер-классов по изготовлению символа удачи - четырехлистного клевера.

Откроет фестиваль фильм «Бруклин», который покажут на английском языке с субтитрами. Это история о молодой ирландке, которая уехала в Америку и там влюбилась. Потом девушке приходится вернуться на родину, где она встречает другого мужчину. Фильм о нелегком выборе между двумя странами трижды номинировался на «Оскар» и получил золотой приз зрительских симпатий.

18 марта порадуют маленьких гостей библиотеки и покажут мультфильм «Тайна Келлс». После этого - мастер-классы, на которых вас научат делать четырехлистник из бумаги и плести фенечки с кельтским орнаментом. 24 марта всех желающих приглашают на последнее занятие, участники которого свяжут крючком «талисман удачи».

Где: Библиотека им. К.А. Тимирязева - улица Шкапина, д. 6

Когда: 17 марта в 18 часов, 18 марта в 13:30, 24 марта в 17:30

Стоимость: бесплатно, 6+

Фото: Reuters