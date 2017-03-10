Акция «Библионочь-2017» в Петербурге пройдет 21 апреля. В ней примут участие библиотеки, художественные галереи, арт-пространства и книжные магазины города на Неве. Об этом сообщается на сайте «Kudago».

У каждого учреждения будет своя программа мероприятий. Петербуржцы примут участие в интеллектуальных квестах и литературных вечерах, посмотрят хорошее кино и послушают интересные познавательные лекции.

Темой «Библионочи» в этом году выбраны «Путешествия». Организаторы обещают в ближайшее время опубликовать точный список участников акции, а также программу мероприятий.