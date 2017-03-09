Роботы-гиганты представят шоу-программу «Автоботы в поисках «Энергона»

С 11 марта в петербургском Музее восстания машин стартует первая в городе шоу-программа «Автоботы в поисках «Энергона». Это красочное интерактивное действие с участием гигантских роботов и ученых-изобретателей: машины будут танцевать, стрелять из пушек, а также покажут чудеса из мира научных развлечений.

Особенностью шоу является его интерактивность: зрители будут вовлечены во все сюжетные перипетии. По словам организаторов, подобной программы в Северной столице еще не было. Зрителям представят шесть шоу в одном: дымовое шоу, крио-шоу, тесла-шоу, азот шоу и шоу трансформеров, а также покажут азотный взрыв.

Согласно сюжету, гениальный профессор Вольт изобрел бесконечно-мощный источник энергии, а автоботы приземляются не просто на нашей планете, а прямо в Петербурге. Вы увидите сражение Оптимуса Прайма и Бамблби с Гальватроном – ради победы они готовы пройти сквозь киловатты звука, мегавольты тока и запредельно-низкие температуры.

Где: пос. Парголово, улица Ломоносова, 5

Когда: 11, 12, 18 и 19 марта, начало в 12 и 14 часов

Сколько: 1000 рублей