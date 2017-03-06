В парке им. Бабушкина 6, 7 и 8 мая пройдет Фестиваль водных фонариков, самое романтичное событие этой весны, в ходе которого каждый участник сможет самостоятельно проложить путь своим мечтам.

Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду - настоящий ритуал, соблюдение которого приближает даже самые сокровенные желания к повседневной действительности. Для этого нужно всего лишь расправить лепестки фонарика и, нашептывая заветные мечты, зажечь внутри него огонек.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, отличающихся друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага.

Красивое зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а также мастера лазерного и огненно-пиротехнического шоу. В этом году ожидается немало сюрпризов – планируется поставить два рекорда России. Впервые на фестивале будет работать горячая линия смс-сообщений,

которые озвучит ведущий в течение всего вечера.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: ПКиО им. И.В. Бабушкина - проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: 6, 7 и 8 мая, начало в 21 час

Стоимость: бесплатно