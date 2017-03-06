  • 7 Март 2017
USD 07.03.2017 58.3370 -0.5729
USD ММВБ 00:17 58.27400  
EUR 07.03.2017 61.8606 -0.1244
EUR ММВБ 00:17 61.6520  
Нефть($) 06.03.2017 56.00 +0.52
Нефть(p) 06.03.2017 3266.87 -1.45

В парке им. Бабушкина 6, 7 и 8 мая пройдет Фестиваль водных фонариков

Автор:


© Фото: организаторы мероприятия

Темы дня

Красивое зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а также мастера лазерного и огненно-пиротехнического шоу.

В парке им. Бабушкина 6, 7 и 8 мая пройдет Фестиваль водных фонариков, самое романтичное событие этой весны, в ходе которого каждый участник сможет самостоятельно проложить путь своим мечтам.

Согласно древневосточной легенде, спуск фонариков на воду - настоящий ритуал, соблюдение которого приближает даже самые сокровенные желания к повседневной действительности. Для этого нужно всего лишь расправить лепестки фонарика и, нашептывая заветные мечты, зажечь внутри него огонек.

Для гостей на выбор будут представлены сразу два вида водных фонариков, отличающихся друг от друга своим предназначением. Так, опустив на водную гладь фонарик в форме лотоса, участник праздника станет на шаг ближе к обретению счастья в отношениях. Можно отправить в плаванье и фонарик-куб, который, в свою очередь, принесет владельцу материальные блага.

Красивое зрелище сопроводит живая музыка скрипки и саксофона, а также мастера лазерного и огненно-пиротехнического шоу. В этом году ожидается немало сюрпризов – планируется поставить два рекорда России. Впервые на фестивале будет работать горячая линия смс-сообщений,
которые озвучит ведущий в течение всего вечера.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: ПКиО им. И.В. Бабушкина - проспект Обуховской Обороны, 149

Когда: 6, 7 и 8 мая, начало в 21 час

Стоимость: бесплатно

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm