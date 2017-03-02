«Квартет И» выступит в Петербурге с премьерой спектакля «…в Бореньке чего-то нет». В спектакле примут участие неизменный состав театра - Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов и Камиль Ларин, а также Павел Майков, Елена Ксенофонтова, Алексей Макаров, Ирина Гринева, Алексей Агранович, Михаил Полицеймако, Анна Касаткина, Таисия Вилкова, Анастасия Уколова, Арина Маракулина.

В главной роли (и это не роль Бореньки) выступит Максим Виторган. Режиссер спектакля - Сергей Петрейков. Два спектакля пройдут в Северной столице 17 и 18 марта (на первый день билеты уже распроданы)

В отличие от предыдущих работ театра, «Разговоров мужчин среднего возраста» и «Писем и песен мужчин среднего возраста», где артисты общаются со зрителем как бы от своего собственного лица, а повествование выглядит почти случайной цепью воспоминаний и размышлений, здесь будет все, что положено в театре: сюжет, персонажи и конфликты.

Максим Виторган предстанет в образе успешного кинорежиссера, который вдруг понимает, что смертельно устал от приносящих деньги сериалов «про ментов и бандитов» и решает создать кино, которое всегда хотел снять – про самого себя, про наше время и человеческие отношения, для этого времени характерные.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: ДК им. Ленсовета - Каменноостровский проспект, 42

Когда: 17 и 18 марта, начало в 19 часов

Стоимость: от 2500 рублей