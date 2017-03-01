На сцене Ленинградского рок-клуба пройдет бенефис продюсера Андрея Тропилло

На сцене Ленинградского рок-клуба 3 марта пройдет бенефис продюсера Андрея Тропилло. В бенефисе примут участие Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Александр Кутиков, Алексей Никонов, Александр Чернецкий, «Zooпарк», Свами Кравец, «Три толстяка», Всеволод Гаккель, Александр Липницкий, Уна, Владимир Леви, Алексей Вишня, Дмитрий Шагин, музыканты «Странных игр», «Дочь Монро и Кеннеди» и «Югославия».

Андрей Тропилло родился 21 марта 1951 года. В 1979 году Тропилло создал неофициальный музыкальный лейбл «АнТроп». На нем записывались такие группы как «Ноль», «Алиса», «Кино», «Машина времени», «Аквариум». В конце 1980-х годов Тропилло стал директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия».

Человек, вне всяких сомнений, изменивший мир: одаренный музыкант, искусный звукорежиссер, первый в современной России настоящий музыкальный продюсер, своими руками и воображением создавший феномен питерской школы рока; крестный отец магнитоиздата; изобретатель; устроитель концертов и фестивалей, а позднее - успешный предприниматель, деятель церкви, ментор молодых исполнителей, посол доброй воли, философ и провидец в одном лице.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Ленинградский рок-клуб - Рубинштейна, 13

Когда: 3 марта, начало в 19 часов

Стоимость: от 2000 рублей, 16+