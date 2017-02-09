В Петербурге обсудят книгу Марка Льюиса «Биология желания. Зависимость - не болезнь»

В «Буквоеде» на Лиговском проспекте обсудят книгу Марка Льюиса «Биология желания. Зависимость - не болезнь». Дискуссия развернется на широкую тему «Секс, наркотики, рок-н-ролл: зависимость или жизнь?»

У современного человека много зависимостей. Мы сидим в социальных сетях, играем в компьютерные и азартные игры, тратим на покупки намного больше, чем собирались, пьем, курим или фанатично занимаемся спортом. Но почему тогда психиатры и психологи называют болезнью только алкогольную или наркотическую зависимость? А, например, не безответную любовь, которая тоже является зависимостью с печальными последствиями?

Обсуждение развернется в рамках проекта «Наука не мука», в нем примут участие Дмитрий Ковпак - психолог, психотерапевт, доцент кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный врач Центра эмоциональной коррекции, Сергей Баженов - биолог, лектор образовательного проекта «Прогресс-Школа», заведующая редакцией «Компьютерная и научно-популярная литература» Юлия Сергиенко, а также ведущий редактор, переводчик Наталья Римицан (издательство «Питер»).

Где: магазин «Буквоед» - Лиговский проспект, 10

Когда: 15 февраля, начало в 19 часов

Стоимость: бесплатно