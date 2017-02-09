  • 9 Февраль 2017
USD 10.02.2017 59.0235 -0.4894
USD ММВБ 23:17 58.90070  
EUR 10.02.2017 63.0253 -0.4214
EUR ММВБ 23:17 62.7420  
Нефть($) 09.02.2017 55.69 +0.92
Нефть(p) 09.02.2017 3287.02 +27.50

В Петербурге обсудят книгу Марка Льюиса «Биология желания. Зависимость - не болезнь»

Автор:


© Фото: mobilmusic.ru

Темы дня

Дискуссия развернется на широкую тему «Секс, наркотики, рок-н-ролл: зависимость или жизнь?»

В «Буквоеде» на Лиговском проспекте обсудят книгу Марка Льюиса «Биология желания. Зависимость - не болезнь». Дискуссия развернется на широкую тему «Секс, наркотики, рок-н-ролл: зависимость или жизнь?»

У современного человека много зависимостей. Мы сидим в социальных сетях, играем в компьютерные и азартные игры, тратим на покупки намного больше, чем собирались, пьем, курим или фанатично занимаемся спортом. Но почему тогда психиатры и психологи называют болезнью только алкогольную или наркотическую зависимость? А, например, не безответную любовь, которая тоже является зависимостью с печальными последствиями?

Обсуждение развернется в рамках проекта «Наука не мука», в нем примут участие Дмитрий Ковпак - психолог, психотерапевт, доцент кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. И. И. Мечникова, главный врач Центра эмоциональной коррекции, Сергей Баженов - биолог, лектор образовательного проекта «Прогресс-Школа», заведующая редакцией «Компьютерная и научно-популярная литература» Юлия Сергиенко, а также ведущий редактор, переводчик Наталья Римицан (издательство «Питер»).

Где: магазин «Буквоед» - Лиговский проспект, 10

Когда: 15 февраля, начало в 19 часов

Стоимость: бесплатно

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    Лучшее в Петербурге

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта

    «Санкт-Петербург.ру» составил афишу мероприятий – спектаклей, концертов и экскурсий – где можно больше узнать об Александре Сергеевиче и его литературных героях.

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm