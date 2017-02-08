В Петербурге оживут гигантские роботы-трансформеры. Таким образом с 21 февраля Музей восстания машин меняет формат. За последние три года с момента открытия арт-пространство и гигантские металлические скульптуры успели увидеть уже более 500 тыс. человек.

С 21 февраля и сам музей ожидают изменения – трехметровые скульптуры весом до 500 кг начнут двигаться. По словам организаторов, это станет открытием музея – версия 2.0. В коллекции двигающихся роботов герои Трансформеров: два Оптимуса Прайма, любимец детей Бамблби, а также два абсолютно новых автобота, выполненных по дизайну мастеров.

Над каждым трансформером до шести месяцев трудился целый штат дизайнеров, кузнецов и литейщиков, которые наделили каждую скульптуру уникальным характером и историей. Кроме трансформеров посетителей музея ждет избушка на курьих ножках, огромные животные, выполненные из покрышек старых авто, веселые миньоны, большой веревочный куб для детей.

Площадь музея около тысячи квадратных метров разделена на пять тематических залов. Попадая в залы музея, гости как будто переносятся в параллельное измерение, где их ждет встреча с Дарт Вейдером, Терминатором, Человеком–пауком, Хеллбоем, Хищником и Чужим. Все скульптуры выполнены в стиле recycle-art — искусства переработки, когда старые формы получают новое содержание и превращаются в объекты дизайна и интерьера.