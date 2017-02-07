180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта

В пятницу, 10 февраля, исполнится ровно 180 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Ежегодно в этот день в Петербурге, многих других городах России и даже за рубежом устраивается День памяти поэта.

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В этот день проводятся выставки личных фотографий поэта, семейных альбомов, картин различных художников, которые запечатлели классика для потомков. Устраиваются чтения отрывков его произведений.

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве и его филиалы открывают свои двери для посетителей. В Петербурге памятный день традиционно начинается с торжественной церемонии во дворе у дома, где жил Пушкин. Каждый желающий сможет принять участие в памятных мероприятиях.

Пушкин умер в 1837 году в 37 лет от ранения, которое получил во время дуэли с Дантесом. Произведения писателя переведены практически на все языки мира. Его считают основателем литературного русского языка и символом русской классической литературы.

Петербург и Пушкин неразрывно связаны: здесь жил поэт, здесь установлены ему несколько памятников, здесь те самые «книжные» места, где происходили истории с героями произведений Александра Сергеевича. Портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно приобщится пусть и к трагичной, но юбилейной дате.

«Литературный поезд» на «красной» линии петербургского метро. Фото: vk.com/balakshin81

День памяти Пушкина в Петербурге 10 февраля 2017 года

12:00 - торжественная церемония возложения цветов к памятнику А. С. Пушкина в Лицейском саду (совместно с Отделом культуры Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга). Музей-Лицей (город Пушкин, улица Садовая, 2). Вход свободный

13:00 - открытие выставки «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой» из собрания Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Бироновы конюшни (наб. реки Мойки, 12). Вход свободный.

14:30 - торжественное памятное собрание, посвященное 180-летию со дня гибели А. С. Пушкина (наб. реки Мойки, 12). Выступают директор Всероссийского музея А. С. Пушкина, доктор культурологии, профессор С. М. Некрасов, заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина, доктор филологических наук Г. М. Седова, деятели литературы и искусства. Вход свободный

14:45 - минута молчания. Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина и Основная литературно-монографическая экспозиция «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество» открыты для посетителей бесплатно с 10:30 до 13:30 и с 15:30 до 18:00 (последняя группа входит в музей за час до закрытия). В этот день по Музею-квартире А. С. Пушкина посетители пройдут тем маршрутом, каким шли современники поэта в январе 1837 года.

15:00 - Традиционно для желающих организуется пешеходная экскурсия «Последний путь Пушкина» (от дома на Мойке, 12, по набережной к Церкви Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади, где отпевали поэта). Продажа билетов и сбор группы в кассе музея (наб. реки Мойки, 12).

16:00 - музыкальный моноспектакль «Пушкин. Роман с музой». Концертный зал (наб. реки Мойки, 12). Вход свободный (количество мест ограничено).

Фото: Русская историческая библиотека

VI научные Беляевские чтения

Всероссийский музей А. С. Пушкина и Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина приглашают принять участие в работе VI Беляевских чтений, которые состоятся в концертном зале музея по адресу: наб. реки Мойки, 12. С докладами выступят филологи, историки, искусствоведы, культурологи, практики музейного дела.

Конференция традиционно посвящена памяти первого ученого хранителя и одного из создателей музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, 12, Михаила Дмитриевича Беляева (1884–1955) и приурочена к 180-летию со дня кончины А. С. Пушкина.

В рамках Чтений будет представлен интернет-проект Всероссийского музея А. С. Пушкина «Последний год жизни Пушкина». Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону: 8 (812) 571-35-31.

Официальный сайт

Где: Всероссийский музей А.С. Пушкина - наб. реки Мойки, 12

Когда: 8 февраля, начало в 11 часов

Стоимость: уточнять у организаторов

Автобусная экскурсия «А. С. Пушкин в Петербурге»

Экскурсия по памятным местам Петербурга, связанным с именем Пушкина, - это не только дома, в которых жил поэт и где он часто бывал, но и петербургские адреса, отраженные в его бессмертных произведениях. Экскурсия знакомит нас с городом, который мы привыкли называть пушкинским Петербургом.

Маршрут: наб. реки Мойки, 12 - Конюшенная площадь - наб. реки Фонтанки, дома № 20, 25, 97, 185 (квартира Тургеневых, дом Муравьевой, салон Олениных, дом Клокачева) - канал Грибоедова - Театральная площадь - Исаакиевская площадь - Сенатская площадь - Английская наб. - Благовещенский мост - Университетская наб. - стрелка В. О. - Кронверкская наб. - Каменноостровский пр. - Черная речка (место дуэли).

Предварительная продажа билетов в кассе музея на наб. реки Мойки, 12. Заявки также принимаются по телефону: (812) 314-00-06 (Экскурсионно-массовый отдел). Продолжительность экскурсии – три часа.

Официальный сайт

Где: Всероссийский музей А.С. Пушкина - наб. реки Мойки, 12

Когда: 10 февраля, начало в 15 часов

Сколько: 500 рублей

Фото: Русская историческая библиотека

Спектакль «Маленькие трагедии» в ТЮЗе Брянцева

В своем новом спектакле знаменитый режиссер исследует природу человека и его непреодолимых страстей. Эта сложнейшая задача на протяжении долгого времени занимает Руслана Кудашова, именно ей посвящены его недавние премьеры на сцене Большого театра кукол.

Художественное оформление постановки, созданное Слободяником, - завораживающее по красоте, но в нем нет ни одного лишнего элемента, каждый из них скрывает за собой тайное значение и символику. Играют спектакль тюзовцы разных поколений - и признанные мастера, и молодежь.

Официальный сайт

Где: Театр юных зрителей имени А. А. Брянцева - Пионерская площадь, 1

Когда: 10 февраля, начало в 19 часов

Стоимость: 250-450 рублей

Концерт «День памяти Александра Сергеевича Пушкина»

Ко дню памяти Пушкина, Капелла подготовила публике очередную версию литературно-музыкальной постановки «Моцарта и Сальери». Как ни странно, музыка будет исполнена лишь одного из них - конечно, Моцарта. На сцене - актеры, солисты, хор и Симфонический оркестр Капеллы. Дирижер – Владислав Чернушенко.

Официальный сайт

Где: Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга - наб. реки Мойки, 20

Когда: 10 февраля, начало в 19 часов

Стоимость: 250 рублей

Фото: shkolazhizni.ru

Три самых известных места в Петербурге из произведений Пушкина

На Сенатской площади – Медный всадник. Свое народное название памятник Петру Первому работы Фальконе получил как раз благодаря Пушкину. Сочинил он свою стихотворную повесть под впечатлением от разрушительного наводнения, произошедшего в Петербурге в 1824 году: На берегу пустынных волн. Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко. Река неслася; бедный чёлн. По ней стремился одиноко.

На Гороховой улице, 13, - Дом Пиковой дамы. Дом пушкинской пиковой дамы действительно существовал. Прообразом старухи действительно стала княгиня Наталья Голицына, потомка царского денщика, одного из самых зажиточных людей России. Согласно легенде, та подсказала одному из пушкинских знакомых беспроигрышную комбинацию карт тройку, семерку и туз и он быстро вернул проигранные деньги. Княгиня чуть-чуть не дожила до своего столетия, после нее дом перешел к военному министру Чернышеву и практически в неизменном виде дожил до наших дней.

На Садовой улице, 2, - Михайловский замок из оды «Волность». Из-за этого произведения главный поэт эпохи вскоре отправился в свою первую ссылку. В оде он в красках описывает мрачный конец царствования Павла Первого и намекает на причастность к убийству императора его сына Александра Первого: Молчит неверный часовой, опущен молча мост подъемный, врата отверсты в тьме ночной рукой предательства наемной. После этого император не выдержал и отправил поэта подальше от Петербурга.

«Литературный поезд» на «красной» линии петербургского метро

Утром 28 декабря на «красной» линии петербургского метро вышел «Литературный поезд». Первыми посетителями музея на колесах перед выходом на линии стали сотрудники депо, однако сейчас он доступен для каждого пассажира.

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Всего в составе восемь вагонов, изнутри они оформлены отрывками из произведений Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Чернышевского, поэтов Серебряного века.

Поезд относится к проекту 81-722/723/724 («Юбилейный»). Составы производятся мытищинским «Метровагонмашем» для петербургской подземки. Всего до 2025 года метро планирует получить 25 таких составов.

«Литературный поезд» на «красной» линии петербургского метро. Фото: vk.com/balakshin81