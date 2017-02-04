В Петербурге 18 февраля запустят уникальный театральный проект для многодетных мам «Спасибо мамам». Это театральный курс основ теневого и кукольного театра, придуманный мамами для мам.

«Спасибо мамам» — совместный социальный проект двух организаций: программу проведет отлично зарекомендовавший себя «Мамтеатр», а «Спасибо!» выдаст стипендии 25 многодетным мамам, которые пройдут курс и смогут самостоятельно создавать волшебство дома для своих главных маленьких зрителей.

Участниц проекта ждет насыщенная программа под руководством талантливых действующих режиссёров. В составе педагогов курса — режиссер Екатерина Гороховская, чьи постановки идут в театрах «Мастерская» и «Театр за Черной речкой», режиссер кукольного театра Анна Бессчастнова, спектакли которой можно посмотреть в театре «На Васильевском» и семейном театре «Четыре руки».

За восемь интенсивных занятий мамы пройдут актерские тренинги, узнают о сказкотерапии, законах развития действия, технологиях создания кукол и научатся основам теневого театра. Этюды курса превратятся в мультиформатный мини-спектакль, который можно будет увидеть на финальном показе курса.

Для участия в курсе необходимо отправить заявку с мотивационным письмом в свободной форме. Заявки будут приниматься с 3 по 14 февраля. Подробности можно узнать по этой ссылке.