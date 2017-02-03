На катке "Новой Голландии" можно необычно признаться в любви 14 февраля. С 11 утра до нуля часов подготовлена специальная программа в честь Дня всех влюбленных.

Во-первых, на экране перед катком будут показывать самые романтические сцены из культовых фильмов о любви. Кроме того, DJ Kito Jempere составил по случаю праздника специальный плейлист.

Однако самым трогательным подарком для петербуржцев станет возможность рассказать о том, кого они любят прямо на катке. "Мы обязательно зафиксируем этот подвиг на видео и даже покажем его на большом экране в режиме live", - пишут организаторы.

Количество видео-признаний строго ограничено, поэтому записываться на них необходимо заранее - по телефону +7 (812) 245-20-35. В качестве подарка для всех участников перформанса вход на каток станет бесплатный.