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В филармонии Шостаковича подберут «саундтрек» к картинам Кандинского и Пикассо

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© Фото: Стас Левшин / facebook.com/spbphilharmonia

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3 февраля здесь пройдет вечер, который соединит воедино звук и живопись.

В Большом зале филармонии Шостаковича подберут «саундтрек» к картинам известных художников. В пятницу, 3 февраля, здесь пройдет вечер, который соединит воедино звук и живопись.

Сначала зрителей ждет настоящее морское путешествие: демонстрация полотен Каспара Давида Фридриха и Анри Матисса под «Морскую тишь и счастливое плавание» Мендельсона и «Бури» Чайковского.

После перерыва путешествие во времени подарят слушателям сочинения Онеггера, Мийо и Шостаковича как мелодическое воплощение произведений Кандинского и Пикассо.

Купить билет можно на официальном сайте

Где: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Шостаковича (большой зал) - Михайловская улица, 2

Когда: 3 февраля, начало в 20 часов

Стоимость: 600-1500 рублей

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