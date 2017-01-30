В филармонии Шостаковича подберут «саундтрек» к картинам Кандинского и Пикассо

В Большом зале филармонии Шостаковича подберут «саундтрек» к картинам известных художников. В пятницу, 3 февраля, здесь пройдет вечер, который соединит воедино звук и живопись.

Сначала зрителей ждет настоящее морское путешествие: демонстрация полотен Каспара Давида Фридриха и Анри Матисса под «Морскую тишь и счастливое плавание» Мендельсона и «Бури» Чайковского.

После перерыва путешествие во времени подарят слушателям сочинения Онеггера, Мийо и Шостаковича как мелодическое воплощение произведений Кандинского и Пикассо.

Купить билет можно на официальном сайте

Где: Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Шостаковича (большой зал) - Михайловская улица, 2

Когда: 3 февраля, начало в 20 часов

Стоимость: 600-1500 рублей