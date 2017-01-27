В кинотеатре «Великан Парк» покажут первую серию нового сериала «Легион»

В кинотеатре «Великан Парк» 9 февраля покажут первую серию нового сериала «Легион». Спин-офф к «Людям Икс» от Marvel рассказывает о приключениях сына профессора Икс, который только начинает осознавать свои сверхспособности.

Сценарист сериала – Ной Хаули – известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял четыре фильма про «Людей Икс». Премьерный показ в Петербурге и еще 35 городах России подарят телеком-оператор «Дом.ru InterZet» и телеканал FOX HD.

Фанатов комиксов ждет незабываемая фотоссесия с супергероями, тематическая викторина и подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу – свободный, на показ – только по пригласительным билетам.

Билеты можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте». Кроме того, в понедельник, 30 января, портал «Санкт-Петербург.ру» в своей группе «ВКонтакте» проведет розыгрыш билетов на показ.

Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ru TV». Следить за развитием сюжета «Легиона» можно с 9 февраля по четвергам в 19 и 22 часов по московскому времени.

Где: кинотеатр «Великан Парк» - Александровский парк, 4/3

Когда: 9 февраля, начало в 19 часов

Сколько: вход по пригласительным

Видео: FOX HD