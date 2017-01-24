Над Невой прогремит салют в День освобождения Ленинграда от блокады

Над Невой 27 января прогремит салют в День освобождения Ленинграда от блокады. С Петропавловской крепости будет дан тридцатизалповый артиллерийский салют.

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Все 30 залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости.

Для запуска в небо фейерверочных снарядов будут задействованы салютные установки, которые выпустят около полутора тысяч осветительных боеприпасов. В зависимости от калибра и заряда, они имеют собственные имена - «Данко», «Сувенир», «Алиса», «Татьянин день» и «Браслет».

Где: Дворцовая набережная

Когда: 27 января, начало в 21 час

Стоимость: бесплатно