Над Невой прогремит салют в День освобождения Ленинграда от блокады

Над Невой 27 января прогремит салют в День освобождения Ленинграда от блокады. С Петропавловской крепости будет дан тридцатизалповый артиллерийский салют.
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Все 30 залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости.
Для запуска в небо фейерверочных снарядов будут задействованы салютные установки, которые выпустят около полутора тысяч осветительных боеприпасов. В зависимости от калибра и заряда, они имеют собственные имена - «Данко», «Сувенир», «Алиса», «Татьянин день» и «Браслет».
Где: Дворцовая набережная
Когда: 27 января, начало в 21 час
Стоимость: бесплатно