В Мариинке пройдут концерты и спектакли в честь снятия блокады Ленинграда

В Мариинском театре с 27 по 29 января пройдут концерты и спектакли в честь 73 годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

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В пятницу, 27 января, на сцене Концертного зала прозвучит опера «Зори здесь тихие» Кирилла Молчанова по одноименной повести Бориса Васильева.

В этот же день на исторической сцене Мариинки солисты театра, хор и симфонический оркестр под управлением Андрея Петренко исполнят Реквием Джузеппе Верди.

В Мариинском-2 в пятницу также будут представлены балеты на музыку Дмитрия Шостаковича: «Ленинградская симфония» Игоря Бельского и «Барышня и хулиган» Константина Боярского.

В субботу, 28 января, в Концертном зале состоится премьера монооперы «Дневник Анны Франк» Григория Фрида в постановке Мстислава Пентковского. Спектакль приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста.

С момента премьеры в 1972 году моноопера «Дневник Анны Франк» неоднократно исполнялась в России, звучала в Германии, Австрии, Швеции, Ирландии, Чехии, Словении, Тайланде, обрела необычайную популярность в США и Голландии.

В качестве литературной основы либретто Григорий Фрид использовал подлинный текст дневника Анны Франк в переводе с голландского Риты Райт-Ковалёвой. Не изменив ни одного слова в документе, композитор лишь сократил его до 21 эпизода, сгруппированного в четыре сцены.

«Каждый раз, когда мы выходим на сцену, - это живой процесс, и большую роль здесь играет элемент импровизации. В «Дневнике Анны Франк» задействовано всего девять музыкантов и одна солистка, поэтому каждую секунду нужно безошибочно реагировать на то, что происходит, и сохранять чувство ансамбля. Эта опера подразумевает быстрые движения души, она не может быть статичной», - рассказал о работе над постановкой дирижер Заурбек Гугкаев.

В воскресенье, 29 января, в Зале Мусоргского (Мариинский-2) зазвучат песни военных лет. Одноименную программу подготовили солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра.

«Я уделяю большое внимание воспитаю артистов. Именно благодаря работе с такими сочинениями они могут больше узнать о событиях тех лет. А когда такие песни исполняются молодыми прекрасными голосами, это вызывает невероятный эффект», -отметила руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева.