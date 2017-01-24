В Петербурге 25 января дадут бал в честь студентов. Зимний Покровский бал «Морская Слава России» пройдет в государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

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Темой прошлого бала была «Семья и семейные ценности», а в этом году бал назван «Морская слава России». Бал посвящен походу курсантов университета на борту парусника «МИР» по пути Арктических конвоев времен Второй мировой войны.

Многомесячное путешествие парусника проходило под знаком трех знаменательных дат. Первая – 1000-летие со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. Вторая - 25-летие со дня прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.

«Мир» участвовал в морском крестном ходе из Архангельска до Соловков и в торжественных мероприятиях в Архангельске, посвященных Кронштадтскому пастырю. И третья памятная дата - юбилей Великой Победы.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Двинская улица, 5/7

Когда: 25 января с 16:30 до 22:00

Сколько: вход на бал по пригласительным билетам, обязательно соблюдение дресс-кода