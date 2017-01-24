День полного снятия блокады Ленинграда 27 января: акции и концерты

В пятницу, 27 января, Северная столица отмечает важную дату – ровно 73 года назад Ленинград был освобожден от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 дня блокады. В честь этого в городе состоится множество торжественных мероприятий: от реконструкции боев и полетов дирижаблей до чтения стихов Ольги Берггольц и артиллерийского салюта.

Сегодня в Петербурге проживают чуть больше 100 тыс. блокадников и защитников города. Из них 8800 человек награждено медалью за оборону Ленинграда. Победа в осажденном городе ковалась на разных фронтах: было сделано более 700 танков, несколько тысяч орудий, сотни тысяч винтовок, автоматов, боеприпасов. Все это было отправлено по Дороге жизни на защиту Москвы. Как отмечают специалисты, Ленинград оборонялся в основном тем оружием, которое выпустили сверхплана.

В пятницу в разных районах города пройдут церемонии возложения цветов: в 9:30 на Невском проспекте, 14, где сохранилась надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»; в 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище; в 11:00 на Серафимовском кладбище; в 11:00 на площади Победы; в 11:00 на Смоленском мемориальном кладбище; в 11:00 на мемориале «Красная Слобода»; в 11:00 на Невском мемориальном кладбище «Журавли»; в 12:00 у Триумфальной Арки Победы (город Красное село, площадь Воинской славы); в 12:00 на Богословском кладбище (Холм славы).

Кроме того, в память о тяжелых блокадных днях с 19:00 до 22:00 будут гореть факелы на Ростральных колоннах. В Петербурге пройдет патриотическая акция «Блокадный хлеб Ленинграда», в 10:00 в храме Всех Святых в земле Российской просиявших начнется служба, а затем по территории Московского парка Победы пройдет крестный ход, и будут выданы 500 порций блокадного хлеба. «Санкт-Петербург.ру» собрал наиболее важные акции и концерты.

Фото: aloban75.livejournal.com

Военно-историческая реконструкция «Победный салют»

Те, кто видел салют 1944 года вживую, не забудут его никогда: из более чем трехсот орудий было совершено 24 залпа в честь полного снятия блокады с города. Ровно семьдесят три года спустя в мирном Петербурге вновь устроят салют-реконструкцию, чтобы вспомнить о великом подвиге людей.

На Марсово поле привезут дивизионные орудия военных лет. Те самые, которые использовали артиллеристы для уничтожения танков противника. Именно с помощью этих машин и невиданной отваги нашим войскам удалось тогда победить.

Всего будет сделано 12 залпов, каждый из которых посвящен подразделениям, участвовавшим в операции «Январский гром». В ходе операции врага отбросили на 60-100 километров от Ленинграда, были освобождены Красное Село, Пушкин и другие города. Впервые подобная реконструкция была проведена в январе 2016 года.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Марсово поле

Когда: 27 января, начало в 20 часов

Стоимость: бесплатно

Фото: vk.com/pobedniysalyut

Салют в честь Дня освобождения Ленинграда от блокады

С Петропавловской крепости будет дан тридцатизалповый артиллерийский салют. Все 30 залпов с интервалом в 30 секунд выполнит салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии с Большого пляжа Петропавловской крепости.

Для запуска в небо фейерверочных снарядов будут задействованы салютные установки, которые выпустят около полутора тысяч осветительных боеприпасов. В зависимости от калибра и заряда, они имеют собственные имена - «Данко», «Сувенир», «Алиса», «Татьянин день» и «Браслет».

Где: Дворцовая набережная

Когда: 27 января, начало в 21 час

Стоимость: бесплатно

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Концерт в Исаакиевском соборе к годовщине освобождения от блокады

Одна из традиционных составляющих концертной программы Исаакия – концерт, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Послушать пение выдающегося музыкального коллектива музея можно будет бесплатно 27 января.

Концертный хор Петербурга под управлением Владимира Беглецова исполнит песни Александра Александрова, Василия Соловьева-Седого, Александры Пахмутовой и Владимира Высоцкого, а также русские народные песни. Со сцены прозвучат стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц и Александра Твардовского в исполнении Виталия Гордиенко.

Где: Исаакиевский собор

Когда: 27 января, начало в 19 часов

Сколько: бесплатно

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Акция «Небо над Ленинградом 3.0»

Вечером 27 января на главной площади Петербурга пройдет молодежная патриотическая акция «Небо над Ленинградом 3.0», посвященная 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Аэростаты охраняли небо над блокадным Ленинградом, не давая ни малейшей возможности вражеским самолетам пикировать и ограждая горожан от прицельного бомбометания. 27 января в память о тяжелых днях в небо поднимутся несколько точных макетов дирижаблей. Огромных птиц-защитников пронесут по улицам города.

Где: старт на Дворцовой площади

Когда: 27 января, с 15 до 18 часов

Сколько: бесплатно

Фото: kievphotosite.com

Акция «Муза блокады»

У Дома радио в День снятия блокады Ленинграда установят сцену, с которой для горожан будут читать стихи поэтессы Ольги Берггольц, которые помогали ленинградцам мужественно переживать суровые дни блокады. Подняться на сцену и прочесть отрывок известных всем произведений сможет любой желающий. Сцена в будет открыта 27 января с 9 до 21 часа.

Где: Малая Садовая ул., 2

Когда: 27 января с 9 до 21 часа

Стоимость: бесплатно

Ольга Берггольц, 1945 год / Российский государственный архив литературы и искусства

Концерт «Непокоренный Ленинград»

«Мюзик-Холл» приглашает петербуржцев на общедоступную музыкальную программу, посвященную Дню снятия Ленинградской блокады. На вечере памяти выступят известные оперные певцы - солисты Симфонического оркестра театра «Северная симфония».

Также в этот вечер прозвучат духовная кантата Stabat Mater (Мать скорбящая) Перголези и Симфония № 35 Haffner Моцарта. За дирижерским пультом - маэстро Фабио Мастранджело.

Где: Театр «Мюзик-Холл» - Александровский парк, 4М

Когда: 27 января, начало в 18 часов

Стоимость: 300 рублей

Фото: russlav.ru

Народная акция памяти «Свеча на аллее Славы»

Участники акции молитвенно почтят память защитников города, погибших в период блокады Ленинграда 1941-1944 годы, а также поздравят ветеранов и блокадников.

Организаторами запланированы шествие со свечами (крестный ход) по аллее Славы, концерт и фейерверк. Кроме того, в течение всего дня на ограде храма будет устроена выставка рисунков на тему блокады, фотовыставка «Красносельский район в годы войны». План акции:

17:00 ‑ передача огня от лампады у иконы святой равноапостольной Нины для возжжения свеч участникам акции, отправление лампад с огнем на концы аллеи к местам сбора.

17:45 ‑ начало возжжения свечей на участке аллеи Славы от пр. Маршала Жукова до пр. Ветеранов. Окончание акции на этом участке - по мере установки свечей у каждой березы.

17:45 ‑ сбор участников акции, начало возжжения свечей и построение шествия (Крестного хода) на пересечении аллеи Славы с пр. Ветеранов (отправление колонны в сторону храма св. равноапостольной Нины в 18:15).

18:00 ‑ сбор участников акции, начало возжжения свечей и построение Крестного хода у памятника на Петергофском шоссе (отправление колонны в сторону храма святой равноапостольной Нины в 18:20). По пути продвижения шествия у каждой березы участниками оставляется горящий фонарик-лампада.

18:30 ‑ встреча участников шествия (крестных ходов) у храма святой равноапостольной Нины.

18:40 ‑ заупокойная лития на воинских захоронениях у храма. Почетный караулу памятника силами военно-исторического клуба «Ударник».

19:00 ‑ общегородская минута молчания (колокольный погребальный звон).

19:01 - на парковочной площадке у храма святой равноапостольной Нины - общенародное пение песен военных лет, раздача 125 блокадных грамм хлеба, продажа флажков, значков, шаров с символикой Дня снятия блокады, книг, икон святой равноапостольной Нины.

19:10 ‑ благодарственный молебен в храме святой равноапостольной Нины.

19:30 ‑ начало праздничного концерта на парковочной площадке напротив храма.

20:00 ‑ праздничный салют, продолжение концерта.

Фото: mpravda.ru

Реконструкция прорыва блокады Ленинграда

Реконструкторы военно-исторического клуба «Дозор» реконструируют один из самых важных поворотных моментов Великой Отечественной войны - прорыву блокады Ленинграда.

Сценарий основан на ходе операции «Искра» в 1943 году. Около 300 участников из разных стран с помощью авиации и пиротехники покажут, как проходили эти события в формате живого музея военной истории.

Где: Дорога жизни, Ленинградская область

Когда: 28 января, начало в 15 часов

Стоимость: бесплатно

Фото: newsroom.su

Международный зимний марафон «Дорога жизни»

29 января в полдень у памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера будет дан старт 48-му международному зимнему марафону «Дорога жизни», посвященному 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Это традиционное соревнование – дань памяти героическим защитникам и жителям северной столицы России, перенесших тяготы и лишения сурового лихолетья, но выстоявших и сохранивших веру в окончательную победу над врагом в Великую Отечественную войну.

Среди участников популярного соревнования можно встретить представителей разных поколений – от безусого юнца до убеленного сединой ветерана, рядового любителя бега и знаменитого чемпиона. Наряду с мужчинами стартуют в марафоне и женщины. Знаменательно, что зимний пробег по легендарной трассе проводится в любую погоду – и в сильный мороз, и в слякоть, он ни разу не отменялся.

В 2016 году в марафоне приняло участие рекордное количество участников за последние годы - более 2000 человек. Награждение победителей и призеров марафона состоится 29 января в 19:00 в Концертном зале у Финляндского вокзала.

Фото: vsevreg.ru

Военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва»

Захватывающее дух сражение расскажет о том, как наши прадеды прорывали немецкую оборону во время операции по полному снятию блокады Ленинграда в январе 1944 года. Реконструкция наступательной операции «Январский гром» пройдет в условиях, максимально приближенных к историческим.

Центром действия и стратегически важным пунктом станет мост. В годы войны он сохранился благодаря подвигу четверых советских разведчиков, и именно по нему в прорыв пошли советские танки. Это место так называемого первого сталинского удара.

29 января в 12:00 откроются интерактивные площадки с демонстрацией техники и артиллерии, выставками оружия, связи и быта солдат на фронте. В 14:00 начнется самая масштабная военно-историческая реконструкция на Северо-Западе России.

Официальное сообщество «ВКонтакте»

Где: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое шоссе недалеко от поселка Гостилицы, мемориал «Январский гром»

Когда: 29 января, начало в 14м часов

Стоимость: бесплатно

Фото: vk.com/vproriv